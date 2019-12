Turista disgusta a zwaai celularnan den laman!

Diahuebs den oranan di atardi a surgi un problema na un watersport situa na Holiday Inn caminda cu turista tabata envolvi. E prome informe ta bisa cu varios celular a bay awa. Polisnan cu a yega na e sitio a papia cu algun persona y a bin compronde cu un homber a tira varios celular den lama. E momento ey e homber aki tabata sinta na un sportbar den bisindario. E agentenan policial a bay combersa cu e turista y despues di basta rato, el a saca un celular cu e tabatin den su saco di carson y a duna e Polisnan. Tabata trata di celular di un empleado cu el a pasa man cun’e. A invit’e pa bay cu nan na e watersport unda e problema a surgi pa tuma declaracion di e empleado di e compania. E empleado a conta nan cu for di mainta tempran, rond di 9’or, e turista aki a yega y a cuminsa cu reclamo. Su problema ta cu e no ta mira e catamaran di cual el a cumpra un trip, pero a resulta cu nan no tin su nomber registra. E momento ey el a cuminsa perde cabes y a surgi un discusion sin final. Un dama, no ta conoci si ta su pareha of familiar cu tabata den su grupo, a pasa man cu tres celular, di cual un ta pertenece na e Watersports y e otro dosnan ta di empleadonan, y a tira nan den lama. Esaki a empeora e situacion. Un empleado di e watersports a baha na awa y a logra recupera dos di e tres celularnan, pero esun di e compania mes no a logra recupera.

Polis a tuma e keho.