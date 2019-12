Camara di seguridad a capta ladron den pleno accion hortando un celular!

Posted in

Tur ladron awor facilmente ta wordo grabaE ladronnan cu ta kere of pensa cu den scuridad of multitud nan por horta ta ekiboca. Cameranan di seguridad ta graba den scuridad mescos ta den dia cla. Den un bar na San Nicolas e ladron di inicialnan I.D. a mira un dama cu su tas. E wowo di e ladron a bay riba e celular den e tas. Loke e ladron a lubida ta cu e mesun wowo cu e tin riba e telefon, e camera di seguridad tambe tin wowo riba e ladron. Awor na diferente club nocturno e grabacion aki ta presente. Si e ladron no entrega e telefon bek lo pone su foto y su nomber completo. Tambe lo pone e number y modelo di e auto cu e ta core. E di dos publicacion ta keda na I.D. si e kier pa su foto sali. Awe mas tarda ta dune e chens pa e hiba e telefon bek.







