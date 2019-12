Golpi formal pa un homber cu a bay mira su yiu na Seroe Patrishi

Diaranzon mainta un homber cu a bay na Sero Patrishi pa duna su yiu bon Pasco a haya hopi golpi. Polis a bay pura banda di 10:30 pa atende e caso. Ora cu nan tabata yegando un homber cu un Kia Picanto A-15486 a para nan. Polis a mire cu hopi golpi na cara y tur na sanger. El a splica Polis cu e homber cu ta biba cu su ex a dale y batie cu mokete. El a bay bishita of mira su yiu y dune bon pasco. E surgi un discusion caminda cu golpi a cay te cu e homber a keda herida dor di e homber di su ex. No ta conoci di tur esaki a pasa dilanti di e yiu. Polis a pidi pa ambulance pura. Paramediconan a dicidi di bay cu e homber hospital. Polis a bay na e adres tambe na Sero Patrishi unda e caso a sosode. Eynan a atende cu esnan na e cas y haya e otro banda di e medaya riba e agresion pisa. Recherche y tambe cuerpo tecnico a ser avisa pa bin atende cu e caso. Denuncia mester a ser haci y mirando e seriedad di e caso recherche a ser avisa mesora.