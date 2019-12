Problema entre pareha Pasco mainta tempran!

Posted in

Diaranzon mainta a drenta informe di un caso di problema entre pareha na Seroe Blanco, Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya na e adres a topa un dama cu tabata yora. Tabata tin mas hende presente. E dama a splica Polis cu su pareha a dale. No ta conoci si e mes a yama Polis. Mas bien e tabata un mal regalo di pasco pa haya un golpi asina den oranan di mainta. Na final despues cu Polis a intermedia no tabata necesario pa actua y detene ningun hende. E dama a dicidi cu e no ta bay entrega keho contra di pareha cu a golpie. E dama a bisa cu nan lo atende e asunto riba nan mes. Despues di tuma datos necesario e agentenan a bandona e sitio pa sigui atende otro asistencianan pasco mainta.