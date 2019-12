Awor cu e minister a anuncia cu lo tin mas polis pa controla awe tin menos!

Posted in

Manera ta conosi y nos ta bin publicando casi diariamente tin 4, 6 of mas polis controlando e trafico na cierto (y diferente barrio) punto, pero awe diamars despues di cu e minister a emiti un boletin via oficina di vocero policial cu lo bay tin mas polis riba caya controlando nos por mira cu ta un flagrante mentira locual a ser emiti. Ata e prueba na un di e puntonan di control solamente tabata tin unicamente 2 polis ta controla mientras antes tabata mas! Nos colaborador a core den full e distrito 2 (Noord y vecindario y no a haya ningun polis mas ta controla.