Accidente semi-frontal na Santa Cruz a laga 2 chauffeur herida y 2 auto destroza!

Diamars mainta a drenta informe di un accidente frontal cu hende herida banda di Cede di Mep na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente cu dos auto lo a dal semi frontal na otro. Aki ta trata di un Altezza blanco (RHD) cu tabata bayendo zuid y un Mitsubishi Lancer preto cu tabata bayendo nort. Pa un of otro motibo nan lo a dal den otro cu a causa un impacto basta fuerte cu a laga ambos chofer herida. E chofer di e Altezza tabata mustra menos herida cu algun corta chikito, mientras e chofer di e Mitsubishi a wordo hinka den ambulance pa un mihor check up. Notable tabata e momento cu a trata di hinka brancard cu e chofer di e Mitsubishi den ambulance y cu a causa un dolor di cabes pa e personal di ambulance. Despues di varios intento cu ayudo di varios otro persona, no a logra di hinka e chofer riba brancard den ambulance. A lage baha y e chofer herida a subi su mes den ambulance. E motibo con e accidente por a pasa no ta mucho kla ainda. Un cos si cu ta kla, cu ambos chofer por lo menos lo drenta e dianan di fiesta sin nan auto.