Minister di justicia ta usa Cuerpo Policial pa emiti mentira! Ta ken lo bay confia e cuerpo?

Cuerpo Policial a saca un publicacion riba ordo di minister di husticia. E desesperacion di e minister a pone saca comunicado pa purba calma e pueblo. Un comunicado anunciando control imediato den tur skina na Aruba. Henter marduga manera semper nos Team di Prensa tambe a traha. Di anochi te mainta reporteronan a core caya manera custumber. Ningun caminda a topa cu un of otro control di Polis. Kiermen Andin Bikker pa purba calma pueblo ta djis los Fake News. No tin Polis suficiente pa core bin haci control. Marduga mayoria di warda a draai cu personal di avond dienst. Cu otro palabra e Polisnan tambe ta basta cansa dor di traha dos warda dianan largo tras di otro. E bon ta cu e nachtdienst a bay hopi trankil. Mayoria asistencia tabata pa cosnan chikito. Nada serio a sosode Danki Dios. Kiermen na warda e Polisnan por tabata trankil pero pendiente. Mayoria auto di Polis tabata paden durante marduga. Nos reporteronan a pasa tur warda di Polis. Y parkinglot tabata yen di e autonan para dilanti wardanan. Overtime no ta malo pero dimas overtime ta trece cansancio y e Polis asina no por draai e dienst cu full energia pa garantiza e seguridad. Awe e minister y su Parlamentario Polis cu a campaña di pone 200 Polis asina cu nan drenta, awe e realidad ta cu a pone 30 Polis so. A inverti placa den un helicopter cu no ta sirbi e pueblo na nada pero a bende e pueblo como e salbacion pa combati crimen. E placa di helicopter por a pone sigur 80 Polis extra pa Cuerpo Policial. Pueblo djis compronde awe cu e comunicado manda ayeranochi pa un control masal tabata mas bien un grito falso instrui pa Andin Bikker. Ken ta conseha Andin cu e locuranan aki no ta conoci. Mando Policial den e caso aki sin mas sigui ordo mientras cu nan sa cu esaki no ta posibel. Ora bo anuncia control masal, reporteronan tambe ta move y logicamente ta confirma loke nan tabata sa caba. Cu no tin control pasobra no tin Polis suficiente pa bay haci control. Awendia seguridad di e pueblo ta garantiza danki na nos Polisnan cu ta kibra hero cu man pa mantene orden publico.