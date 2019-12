Promé estudio di ‘Arachnida’ (famia di araña i skorpion) na islanan ABC den mas ku 100 aña: 25 registrashon nobo ku 20 espesie nobo pa siensia

Un investigashon na 2004-2005 bou di guia di un sientífiko di e Akademia di Siensia di California (California Academy of Science) a traha riba un katalòg di e espesienan di ‘arachnida’ (manera araña i skorpion) na Aruba, Boneiru i Kòrsou. Esaki ta e promé estudio den su kategoria den mas ku 100 aña. Den Caribbean Journal of Science a publiká e resultadonan ku ta revelá 25 espesie nobo, ku no tabata deskribí ainda pa e islanan i tambe 20 espesie nobo pa siensia. Komprenshon di e poblashon di ‘arachnida’ ta importante komo ku nan ta representá un parti vital di e ekosistema i ta krusial pa mantené e balansa dor di nan kontrol di e poblashon di insekto.

‘Arachnida’ ta hunga un papel importante den e ekosistema di e islanan ABC. Maske ku hopi biaha ta konsiderá nan komo un pèst, e espesienan akí ta krusial den kontrol di poblashon di insekto. Sabiendo kon importante e bestianan akí ta, ta sorprendé hende ku ta un solo biaha a dokumentá e espesienan akí den un investigashon na e islanan ABC, na 1887 (Van Hasselt, 1887). For di e tempu akí, maske ku tabatin artíkulo skirbí di espesienan spesífiko, no tabatin ningun investigashon ni inventario ku ta deskribí e poblashon di ‘arachnida’.

E estudio

Pa por a yega na un investigashon al dia kompará ku esun di 1887, un grupo di investigadó a hasi kolekshon di ‘arachnida’ den kurso di 3 luna (novèmber 2004 – yanüari 2005) na Boneiru i Kòrsou. Na Aruba e kolekshon di ‘arachnida’ a tuma lugá durante 2 dia na òktober 2004. A hasi kolekshon di material na un variedat di sitio inkluso áreanan urbano komo área di mondi. Meta di e estudio tabata pa kolektá material na un variedat di habitat di manera ku ta yega na un representashon di e sortonan presente na e islanan (Crews et al., 2019).

E resultadonan

Finalmente a rekohé i identifiká mas ku 750 ehemplar, representando miembronan di e famianan di ‘arachnida’: Skorpion, Amblypygi (araña ku suip i skorpion sin rabu), Pseudo skorpion, i Araña. Di esakinan, tabatin 1 espesie di skorpion, 1 espesie di ‘amblypygid’ (skorpion ku suip i sin rabu), 2 espesie di pseudo skorpion i 76 espesie di araña. Ademas, di e espesienan akí, 25 no tabata konosí ainda ku nan tabata presente riba e islanan akí i 20 espesie tabata nobo pa siensia.

Kontrario na Boneiru ku Kòrsou ku ta separá di tera firme di Sùit Amérika pa medio di un kanal oseániko hundu, Aruba ta konektá ku kontinente di Sùit Amérika. Di manera, ku espesienan di mata i animal riba e isla por tin konekshon direkto ku nan famianan suramerikano anto ta asumí ku Aruba tabata konektá ku kontinente durante e último bahada di nivel di laman 19.9 mil aña pasá (Stienstra, 1991). Maske ku ta difísil pa bisa komo ku a kolektá espesie solamente durante 2 dia, e investigashon akí no a haña hopi indikashon ku esakinan ta mustra meskos (konvergensia) ku e espesienan di Kòrsou i Boneiru. Ademas sientífikonan a identifiká dos espesie ku nunka anterior a deskribí. Ta posibel, ku si tabatin mas tempu pa a kolektá material, lo por a haña mas espesie pa dokumentá loke por a hisa e indikashon di konvergensia ku e otro dos islanan.

Riba tur tres isla, a kolektá mas material den áreanan di mondi ku den áreanan urbano. Na Kòrsou a dokumentá mas tantu espesie, loke por ta resultado di un periodo di kolekshon mas largu i for di mas variashon di sitio. En general e espektativa ta ku Kòrsou lo tin un ekosistema mas diverso komo ku e isla tin mas variashon di sorto di vegetashon i espesie di mata (De Freitas et al., 2005) huntu ku mas tantu diferensia den elevashon físiko, mas tantu kaida di áwaseru pa aña i ménos degradashon di habitat ku na Boneiru.

Konekshon ku Komersio di Katibu

E stashon di investigashon biológiko CARMABI na Kòrsou a logra kapturá un araña ‘gnaphosidae

Australoechemus celer’ (araña di tera), un espesie ku anteriormente tabata konosí di ta biba na e islanan di Cabo Verde. E orígen di e espesie akí no ta kla. Por ta ku e araña akí ta representá un poblashon nativo ku lo por a introdusí hopi tempu pasá, tempu ku tabata stashoná katibu na Cabo Verde promé ku tabata transportá nan ku barku pa Kòrsou. Òf di e ruta di otro banda: introdusí na e islanan di Cabo Verde for di Kòrsou/Sùit Amérika (Brokken, 2015).

‘Arachnida’ ta hunga un papel importante den e medioambiente i e promé stap pa sigurá nan futuro ta komprendé bon kua espesie ta presente riba kada isla. E estudio akí ta representá un inisio importante pa trese e database di ‘arachnida’ al dia, sin embargo, mas investigashon ta nesesario pa por deskribí kompletamente e ‘arachnidanan’ ku ta haña riba kada un di e islanan. Ta eksitante pa pensa ki espesienan nobo lo por topa kuné, òf kua konekshon ku e otro islanan lo por krea si tene kuenta ku historia riku di kada isla.

Reportá loke bo ta mira:

Bo a mira ‘Arachnida’ (manera araña i skorpion)?

Foto: Centruroides testaceus door M. Oversteegen and C. de Haseth (copy-rights reserved)

First Survey of Arachnids (such as spiders and scorpions) on ABC Islands in over 100 years:

25 new records and 20 species new to science

A 2004-2005 study led by a researcher from the California Academy of Science worked to catalog arachnid species (such as spiders and scorpions) on Aruba, Bonaire and Curacao. This is the first study of its kind in over 100 years. The recently published results in the Caribbean Journal of Science showed 25 new species, which have not been previously described for the islands, and 20 new species to science. Understanding the local arachnid population is important as they represent a vital part of the ecosystem, crucial for maintaining balance by controlling insect populations.

Arachnids play an important role within the ecosystems of the ABC Islands. Although often seen as pests, these species are crucial in controlling insect populations. Knowing how important these creatures are, it’s surprising to learn that there has only ever been one scientific survey documenting these species on the ABC islands, and it was written in 1887 (Van Hasselt, 1887). Since then, although there have been papers written on specific species, there has not been any surveys or inventories to fully describe the arachnid population.

The Study

In order to provide an update to this 1887 survey, a research group collected arachnids over the course of 3 months (November 2004 – January 2005) from Bonaire and Curaçao. Arachnids on Aruba were collected over 2 days in October 2004. Specimens were collected from a variety of different areas including both urban and natural areas. The goal of the study was to collect specimens from different habitats to best capture a diverse representation of the species present on the islands (Crews et al., 2019).

The Results

In the end, over 750 specimens were collected and identified, representing members from arachnid orders: Scorpiones, Amblypygi, Pseudoscorpiones, and Araneae. From this, there were 1 species of scorpion, 1 species of amblypygid (tailless whip scorpion), 2 species of pseudoscropions and 76 species of spiders. Furthermore, of these species, 25 were previously unknown to be present on these islands and 20 species were new to science.

Unlike Bonaire and Curaçao which are separated from mainland South American by a deep oceanic trench, Aruba is connected to the South American Continent. In fact, plant and animal species on the island may be closely linked to their South American counterparts as it is believed Aruba was connected to the mainland during the last glacial sea-level drop 19.9 thousand years ago (Stienstra, 1991). Although it’s difficult to say since specimens were only collected for 2 days, this study didn’t find much overlap with the species of Curaçao and Bonaire. In addition, researchers identified two species which had not been previously described. It’s possible, given more time to collect samples, additional specimens would have been documented increasing the overlap with the other two islands.

On all three islands, more specimens were collected within natural areas than urban areas. Curaçao had the greatest number of species documented, which could have been a result of specimens being collected over a longer period of time and from more varied locations. In general, it is expected that Curaçao would have a more diverse ecosystem as the island has more varied vegetation types and plant species (De Freitas et al., 2005) along with greater elevational differences, higher annual rainfall, and less habitat degradation than Bonaire.

Slave Trade Connection

CARMABI biological research station Curaçao managed to capture a gnaphosid

Australoechemus celer spider, a species previously known to only inhabit Cape Verde islands. The origin of this species is unclear. It could be that this spider represents a native population which may have been introduced long ago when slaves were kept on Cape Verde before being shipped to Curaçao. Or the other way around: introduced to the Cape Verdes islands from Curaçao/South America (Brokken, 2015).

Arachnids play a very important role in the environment, and the first step to ensuring their future is to properly understand what species are present on each island. This study represents an important start to updating the arachnid database, however, further research is required to fully describe the arachnids found on each of the islands. It is exciting to think what new species might be found, or what connections to other islands might be made given each island’s rich history.

Report your sightings:

Have you observed Arachnids (such as spiders and scorpions)?

Please report your sighting on the website DutchCaribbean.Observation.org

Or download the free apps

This free website and free apps can be used not only by biologists but by all citizens to report any animals and plants and is available in more than 40 languages. It is now also being translated to Papiaments. The species reports by local communities are very valuable for the nature conservation organization to learn and protect the species on our islands. For more information contact research@dcnanature.org

For more information on Arachnids:

Eerste onderzoek naar spinachtigen op ABC-eilanden in meer dan 100 jaar:

25 nieuwe records en 20 soorten nieuw voor de wetenschap

Onder leiding van een onderzoeker van de California Academy of Science zijn in 2004-2005 de spinachtigen (Arachnida- zoals spinnen en schorpioenen) op Aruba, Bonaire en Curaçao gecatalogiseerd. Dit is de eerste studie naar spinachtigen in meer dan 100 jaar. De onlangs gepubliceerde resultaten in de Caribbean Journal of Science toonde 25 nieuwe soorten, die niet eerder zijn beschreven voor de eilanden, en 20 nieuwe soorten voor de wetenschap. Het begrijpen van de lokale Arachnida-populatie is belangrijk omdat ze een essentieel onderdeel van het ecosysteem vormen, cruciaal voor het behoud van evenwicht door het beheersen van insecten populaties.

Spinachtigen spelen een belangrijke rol binnen de ecosystemen van de ABC-eilanden. Hoewel ze vaak als een pest worden gezien, zijn deze soorten cruciaal voor het beheersen van insecten populaties. Ondanks het grote belang van deze soorten, is het verrassend dat er slechts één wetenschappelijke studie uit 1887 was die deze soorten op de ABC-eilanden documenteert, (van Hasselt, 1887). Sindsdien zijn er verschillende papers geschreven over specifieke soorten, maar er zijn geen studies geweest die de gehele Arachnida-populatie hebben beschreven.

De studie

Voor update van deze studie uit 1887, verzamelde een onderzoeksgroep spinachtigen tijdens 3 maanden (november 2004-januari 2005) op Bonaire en Curaçao. Spinachtigen op Aruba werden verzameld tijdens 2 dagen in oktober 2004. Soorten werden verzameld in een verscheidenheid van verschillende gebieden, waaronder zowel stedelijke als natuurlijke gebieden. Het doel van de studie was om soorten uit verschillende habitats te verzamelen om een gevarieerde representatie van de op de eilanden aanwezige soorten te vangen (bemanningen et al., 2019).

De resultaten

Uiteindelijk werden er meer dan 750 exemplaren verzameld en geïdentificeerd, die leden van de spinachtigen zijn: zoals spinnen, schorpioenen, zweepspinnen en bastaardschorpioenen. Hieronder bevonden zich 1 soort schorpioen, 1 soort zweepspin (tailless whip scorpion), 2 soorten bastaardschorpioenen en 76 soorten spinnen. Van deze soorten, was van 25 niet eerder bekend dat ze aanwezig waren op de ABC eilanden en 20 soorten waren nieuw voor de wetenschap.

In tegenstelling tot Bonaire en Curaçao, die door een diepe oceaangeul van het Zuid-Amerikaanse vasteland zijn gescheiden, is Aruba verbonden met het Zuid-Amerikaanse continent. In feite kunnen planten- en diersoorten op het eiland nauw verbonden zijn met de Zuid-Amerikaanse soorten, omdat wordt aangenomen dat Aruba verbonden was met het vasteland tijdens de laatste glaciale daling van de zeespiegel 19,9 duizend jaar geleden (Stienstra, 1991). Hoewel het moeilijk is conclusies te trekken omdat specimens slechts tijdens 2 dagen werden verzameld op Aruba, vond deze studie niet veel overlap met de soorten die op Curaçao en Bonaire zijn gevonden. Bovendien identificeerden onderzoekers twee soorten die niet eerder waren beschreven. Het is mogelijk, waneer als er meer tijd is om soorten te verzamelen, dat er meer extra exemplaren worden gedocumenteerd die de overlapping met de andere twee eilanden zou vergroten.

Op alle drie de eilanden werden meer exemplaren verzameld in natuurlijke gebieden dan in de stedelijke gebieden. Curaçao had het grootste aantal gedocumenteerde soorten, wat het resultaat zou kunnen zijn dat er gedurende een langere periode en op meer gevarieerde locaties soorten werden verzameld. In het algemeen wordt verwacht dat Curaçao een meer divers ecosysteem zou hebben, omdat het eiland meer gevarieerde vegetatietypen en plantensoorten heeft (De Freitas et al., 2005), samen met grotere hoogteverschillen, meer jaarlijkse regenval en minder aantasting van de habitats dan op Bonaire.

Mogelijk link met slavenhandel

Het biologisch onderzoeksstation CARMABI op Curaçao ving een bodemjachtspin Australoechemus celer, een soort waarvan eerder alleen bekend was dat deze op de Kaapverdische eilanden voorkwam. De oorsprong van deze soort is onduidelijk. Het kan zijn dat deze spin een inheemse soort vertegenwoordigt die mogelijk lang geleden is geïntroduceerd toen slaven op Kaapverdië werden gehouden voordat ze naar Curaçao werden verscheept. Of andersom: geïntroduceerd op de Kaapverdische eilanden vanuit Curaçao / Zuid-Amerika (Brokken, 2015).

Spinachtigen spelen een zeer belangrijke rol in hun omgeving, en de eerste stap om hun te beschermen is om goed te begrijpen welke soorten op elk eiland aanwezig zijn. Deze studie is een belangrijke start voor het bijwerken van de spinachtigen database, maar er is meer onderzoek nodig om de spinachtigen op elk van de eilanden volledig te beschrijven. Het is interessant welke nieuwe soorten er nog gevonden kunnen worden, en welke verbindingen met andere eilanden kunnen worden gemaakt gezien de rijke geschiedenis van elk eiland.

Meld uw waarnemingen:

Heeft u spinachtigen gezien?

Meld uw waarneming op de website DutchCaribbean.Observation.org

Of download de gratis apps.

Deze gratis website en gratis apps kunnen niet alleen door biologen, maar door alle burgers en toeristen worden gebruikt om dieren en planten te melden en zijn beschikbaar in meer dan 40 talen. Het wordt nu ook vertaald naar Papiaments. Het rapporteren van soorten door lokale gemeenschappen is zeer waardevol voor de natuurbeschermingsorganisatie om meer over de soorten op onze eilanden te leren en ze te beschermen. Neem voor meer informatie contact op met research@dcnanature.org

Voor meer informatie over spinachtigen:

