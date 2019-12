Dama chauffeur a keda seriamente herida den un accidente riba L.G. Smith blvd.

Dialuna madruga a drenta informe di un accidente cu hende seriamente herida y pega den e auto banda di Crown na L.G. Smith Boulevard, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe e equipo di rescate di bombero. Na yegada di e patruya a bin nota cu aki ta trata di un auto Hyundai Getz, color blanco, cu number A-57156, cual tabata bini di zuid bayendo nort y na dado momento e chaufffeur lo a perde control y bay dal den un palo di coco banda di caminda. E motibo cu el a perde control riba un caminda straigth asina no ta conosi, por ta influencia di celular, pega soño tras di stuur of bira malo tras di stuur. Ta mustra si cu e chauffeur a purba brake pero no a logra. Ora Polis a yega na e sitio, ya e chauffeur femenino no tabata na tino y tabata pega den e auto. Materialenwagen di Cuerpo di Bombero mester a activa mesora pa por kibra e auto pa saca e victima. Paramedico riba Ambulance a brinda prome asistencia y purba stabilisa e pashent na e sitio di accidente mes, pa despues transport’e pa Hospital pa ricibi atencion medico avansa. Polis mirando e accidente aki a pidi pa e investigadornan technico y forensyco como tambe e specialistanan di trafico presenta na e sitio.