Atrobe accidente riba e brug nobo y velocidad halto ta e causa principal di esaki

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente riba e brug nobo Fredis Refunjol na Balashi. Tres auto envolvi y cu basta daño material. Velocidad halto ta e motibo di e accidente aki. Un auto blanco sedan maneha pa un homber cu ta bayendo pa su trabou a dal den un Nissan March cu net a bay pa cambia “lane” y djey e March a bay dal un KIA Rio color blauw. E bumper di e auto blanco a ricibi basta daño. E March su wiel dilanti a keda na werki debi na e impacto. E Rio a haya daño na e porta patras banda drechi. Afortunadamente no tabatin hende herida. Polis a sera caminda for di rotonde di Pos Chikito pa desvia trafico via otro ruta.











Acc riba brug nobo na Balashi pic.twitter.com/gZXs4uKQvQ — Reportero24 (@AWE24) December 23, 2019