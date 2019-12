Chauffeur bao influencia a bay pasa auto net ora dama chauffeur ta bira pa bay Misa di Aurora na Tanki Leendert

Posted in

Señora no a logra bay Misa di Aurora mirando cu e tabata envolvi den accidente dilanti port’i Misa na Tanki Leendert. Tabata mas o menos 5’or di mainta riba e caminda di Tanki Leendert na altura di e Misa, ora cu un Jeep Wrangler color blauw maneha pa un señora a bay pa lora pa asina bay asisti na Misa di Aurora. E no a logra mirando cu net ora cu el a bay lora na su banda robes, un Honda accord (RHD) a bay pas’e den banda y accidenta y djey bay dal den un pickup cu tabata para den “parkinglot” di e Misa. Ambulance a presenta na sitio pa asina check un que otro cu e personanan envolvi den e accidente. E pasahero den e RHD a kap su lip debi na e impacto. E otro personanan tabata “stabiel”. E señora cu tabata maneha e Wrangler tabata cu lagrima na wowo pa motibo cu su Wrangler no por a move riba su propio forsa y cu el a perde e Misa di Aurora. A detene e chauffeur di e RHD mirando el a surpasa su limite ora Polis a pone supla.