Empleadonan di Wardakosta ta risibí medaya

Dia 6 di sèptèmber 2017 orkan Irma a pasa riba St. Maarten i laga un destaster atras riba e isla. Despues di Irma, orkanan José i Maria tambe a pasa. E habitantenan di St. Maarten a hañanan den un temporada hopi difísil. Hopi tabata e boluntarionan ku a yuda e habitantenan i e isla despues di orkan Irma. Empleadonan di e puntonan di sosten di Wardakosta di Kòrsou, Aruba i Hato tambe a yuda na St. Maarten despues ku orkan Irma a pasa. Algun miembro di e tim di Jaguar i Panter kual ta e cutternan di Wardakosta, a bai St. Maarten pa dos siman pa di e forma akí asistí e koleganan di e cutter Poema pa esaki por a kontinuá ku e trabounan. E trahadornan di e otro

islanan a duna asistensha na St. Maarten i otronan a duna asistensha for di un distansha.

Diferente ta esnan ku a yuda ku risibí personan ku tabata bini for di St. Maarten pa entre otro

haña asistensha médiko.

Resientemente Direktor di Wardakosta di Karibe Hulandes, General di Brigada di Marinir

Peter Jan de Vin a bishitá tur e puntonan di sosten di Wardakosta di Karibe Hulandes pa por

otorgá medaya di Irma na diferente personal pa nan yudansa boluntario na St. Maarten.

Durante di su diskurso e la bisa ku e tin gran apresio pa tur ku a yuda otronan i aktua sigun

nan konsenshi na un manera boluntario. E personal di Wardakosta ku e yuda a risibí for di

man di e Direktor na nòmber di Minister di Defensa un danki i un medaya meresí pa nan

yudansa.