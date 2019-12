Polisnan mester a bay na un cas na Tanki Leendert pa un yiu rebelde cu a lanta contra su mesun mama!

Posted in

Diabierna atardi a drenta informe di cu un yiu a bira rebelde y lanta contra su mayor, mesora a dirigi un patruya cu urgencia na un adres na Tanki Leendert. Na yegada di e patruya a bin compornde cu e mama a yama Polis desespera bisando cu e yiu ta lanta ferozmente contra dje den cas. Ora cu Polis a yega eynan, a bay pafo di apartamento pa papia cu e mama y scucha kico a pasa den e apartamento di e famia. El a conta nan cu e yiu a lanta cu tur hende den e cas, el a haci uzo di un arma blanco durante e discusion cu tabatin. Polisnan para ey’fo a puntra e señora si e ta dispuesto pa entrega un keho, ya cu mucho otro nan lo no por haci cun’e sin e keho. E mama a confirma cu esey ta e caso. Polis e ora cu e decision aki a bay na e apartamento y a bati pa habri porta. Nan a yam’e na su nomber y asina el a bin habri e porta. E Polisnan tabata prepara pasobra a informa nan cu e tin un arma blanco. Paden a cuminsa papia cun’e y asina a logra yega cerca pa deten’e mesora. Por a nota cu e ta mustra basta agresivo. A pone di biaha den boei, mientras cu a confisca dos cuchiu skerpi skerpi. A pidi transportwagen pa hiba e yiu rebelde warda di polis, unda e proceso lo sigui cana. Polisnan a bay bek pa tuma denuncia di e mama, pero a resulta cu e señora a pensa su mes bon y a dicidi cu e no ta entrega keho mas. Polisnan a papia cun’e y a informe cu a detene pasobra el a bisa nan cu e lo entrega keho. A inform’e cu si e no ta entrega keho, ora cu e yega Warda ta solamente papia cun’e y despues mester lague bay. Esaki ta nifica cu por surgi problema atrobe ora cu e yega cas, despues cu e mama a yama Polis.































