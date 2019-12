3 Persona tira despues di un pleito dilanti Jumbo Bar & Restaurant na Siribana

Posted in

Awe diasabra madruga pa mas o menos 1:16 central di polis ta wordo informa cu dos persona a wordo tira na altura di Jumbo Bar na Siribana Sta Cruz.

Na jegada di e patruya a pidi pa ambulance mirando cu enberdad a topa cu dos persona herida pafo di e lugar menciona cu herida di bala.

Recherche a jega na e sitio y tambe departamento technico pa haci nan investigacion.

E sospechoso a hui for di e sitio na pia direcion pabao.

A pidi pa slachtofferhulp mirando cu dos persona a bay den shock na e sitio .

Te aworaki no sa e situacion di e dos victimanan.

Cuerpo Policial ta pidi ken cu sa of mira algo jama tiplijn di polis cu ta 11141.













































Tiramento na Siribana dilanti Jumbo Bar & Restaurant na Santa Cruz! pic.twitter.com/GZpE5ANZTa — Reportero24 (@AWE24) December 21, 2019

UPDATE UPDATE UPDATE

Ta 3 persona totaal a haya herida di bala.

Tur 3 victima ta stabiel.