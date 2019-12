DNM a inventarisa tur e 16 plus areanan pa un decreto gubernamental bon funda

Posted in

Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) ta felicita y gradici tur esnan cu tawata envolvi den e proceso desde su comienso, pa asina mas di e 16 areanan haya un nivel di proteccion a base di locual ta biba y crece den e areanan.

Durante bastante aña e organisacionan no-gubernamental a boga pa proteha diferente area na Aruba manera tawata e caso di e area di Spaans Lagoen. A decreta Spaans Lagoen hunto cu Rooi Bringamosa y Rooi Taki como area protegi caba na aña 2017. Mayoria di e trabounan preliminar pa pone proteccion di naturalesa riba agenda politico en berdad a wordo haci pa un NGO cu tin interes pa e fauna cu a scoge e area ey pa biba of procrea y forma nan habitat eynan.

Como departamento encarga y concerni cu Aruba su Naturalesa y Medio Ambiente y formalisacion di maneho, DNM no por a laga afor su contribucion relaciona cu e decreto aki, cual a encera inventarisacion di e mas di 16 area. No solamente pa e avifauna (e parhanan), pero tambe e flora cu ta importante pa e coexistencia y bienestar di e demas flora y fauna presente. Un sistema ecologico ta interdependiente di otro; di e manera ey un ecosistema por ta den ekilibrio y por sigui existi. Mayoria di e areanan aki ta na unda tin flora y fauna cu ta protegi caba pa e ley proteccion di flora y fauna local. Awor por bisa cu nan ta haya un di 2 capa di proteccion, pasobra e area mes a haya su ley di proteccion awo pa medio di e decreto aki, bou di cual 16 plus area ta protegi. Basa riba e argumentacion den e documento cu DNM a presenta pa fundamenta e ley, ta menciona y numera e areanan concerni. E 16 areanan den e ley aki ta:

California Duinen IBA[1] (Important Bird Area) Tierra del Sol Saliña Malmok/ Saliña Cerca Saliña Palm Beach/ Plas The Mill Resort IBA Bubali Plas Sero Teishi Ramsar gebied: Spaans Lagoen y Mangel Halto Rooi Bringamosa Rooi Taki Rooi Manoonchi IBA Rifeilanden Oranjestad Areanan di mata di Mangel manera: Cay, Parkietenbos, Isla di Oro/Mangel Halto Mangroves, Commandeursbaai (tur area di mata di mangel) Rooi Lamunchi Saliña Savaneta IBA Rifeilanden San Nicolas te Oostpunt Parti cant’i lama na Seroe Colorado, Baby Beach te Boca Grandi

Algun fauna protegi cu DNM a inventarisa den e areanan aki ta: Blenchi Dornasol, Blenchi Esmeralda, Cawama, Falki peregrino, Pega Pega, Prikichi, Raton di anochi, Rogans, Santanero, Shoco, Sternchi chikito, Toteki / Waltaka, Warawara, Yuwana. Ademas otro organismo manera Strombus gigas, cu ta e calco. Algun ta menciona pero tin hopi otro cu ta presente den e areanan. Tambe tin rastronan di pupu di coneu pero no a logra wak of capta nan riba potret durante e inventarisacion.

Algun flora protegi cu DNM a constata den e areanan aki ta: Banana di Rif, Barbarita, Breba, Breba di pushi, Bushi (macracanthos), Bushi (x bozsingianus), Cadushi, Cushicuri, Fofoti / Mangel blanco, Macubari, Mangel preto, Mangel shimaron , Mangel tam, Pal’i siya blanco, Pal’i siya cora, Tuna, Wayaca macho, Wayaca shimaron.

DNM ta spera cu e informacion aki por duna comunidad un bista di e areanan y e sorto di flora y fauna cu ta protegi pa ley.

Pa e ley completo por bishita e website gobierno.aw unda por haya e especienan cu ta protegi tambe. DNM ta haci un yamada na comunidad pa ta mas responsabel ora ta trata cu nos naturalesa y medio ambiente y asina ta mas consciente di nos actonan.



[1] IBA = Important Bird Area