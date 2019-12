Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di un pelea andando banda di La Granja na Oranjestad, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Contrario na e otro ocasionnan caba for di mey anochi pasobra e oranan ey no a haya esnan envolvi pero mainta si. Polis a bin compornde cu aki ta trata di un pleito entre un ex-pareha unda e homber ta insisti pa papia cu e muher pero e muher no ta desea esey. Polis a papia cu ambos pa asina por reina paz.