Princes Amalia Basisschool, Scol Princes Beatrix (su dependance na YMCA Dakota) y na Colegio Conrado Coronel a ricibi digiboard pa tur klas.

Dialuna 16 december Minister dr. Armando Lampe a sigui cu entrega di diferente di e digiboardnan na diferente scolnan publico, esaki despues di ya a entrega na Scol Primario Kudawecha y Scol Basico Washington. Dialuna a toca turno na Princes Amalia Basisschool, Scol Princes Beatrix (su dependance na YMCA Dakota) y na Colegio Conrado Coronel. Algo peculiar ariba e dia aki, ta cu a constata algun contratiempo den e logistica pa cu e entregamento di e digiboardnan, e transporte tabata algo cu no por a resolve den un corto tempo. Pero no a para keto y a aserca sector priva y sin ningun duda, ora di aserca propetario di Italo Arubano, sr. Gregory Tromp, el a ofrece su auto di compania pa yuda cu transporte, hasta el a pone algun personal disponibel pa yuda carga y descarga. Sorpresa tabata ora cu e transporte a yega, e propetario himself sr. Gregory Tromp, tambe a bin duna un man, cual ta algo hopi di aprecia. Minister Lampe a keda sumamente contento cu sector priva ta saca un man, pa yuda cu nos enseñanza. E ta algo sigur di aplaudi y spera cu mas otro companianan den sector priva, por yuda, den un manera casi spontanio manera tabata e caso cu e compania Italo Arubano a haci. Un danki y un pabien na e scolnan cu a caba di ricibi nan digiboardnan y sigur un danki na Italo Arubano, cu tambe a aporta na enseñanza, na unda cu cualkier aporte na nos enseñanza, ta un aporte na prosperidad di nos pais.