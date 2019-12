Ministerio di Asuntonan Social y Labor Departamento di Labor y Investigacion ta anuncia aumento di salario minimo y e limite di salario pa aplicacion di e Ordenansa Laboral 2013 entrante 1 januari 2020

E suma di salario minimo pa un empleado cu tin 18 aña di edad of mas ta wordo ahusta entrante 1 januari 2020 na Afl. 1.815,35 pa luna y Afl. 423,40 pa siman.

Pa un empleado di 18 aña of mas cu ta haci trabou domestico den un residencia priva, e salario minimo ta bira Afl. 846,92 pa luna. Pa e empleado domestico cu ta traha 22 ora of menos pa siman e suma di salario minimo lo bira Afl. 9,45 pa ora.

Como consecuencia di e ahustacion di e salario minimo e limite di salario pa aplicacion di e Ordenansa Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013) tambe lo subi entrante 1 di januari 2020. E Ordenansa Laboral 2013 ta e ley cu ta regla condicionnan di trabou manera entre otro e oranan maximo cu por traha pa dia of pa siman, dianan di sosiego, pago di overtime ora traha mas cu e máximo ora permisibel ariba un dia normal di trabou y pago di overtime riba dianan di fiesta.

E Ordenansa Laboral no ta aplicabel pa tur trahado pero ta conta solamente pa trahadonan cu ta cai bou di e limite di salario.

E limite di salario nobo lo bira entrante 1 di januari 2020, e salario minimo

(Afl. 1.815,35) x e factor 2.5= Afl. 4.538,38. Esaki ta ensera cu trahadonan cu ta gana un salario di Afl. 4.538,38 pa luna of Afl. 54.460,56 pa aña of menos, ta cai bou di proteccion di e Ordenansa Laboral 2013 y tin derecho riba tur e condicionnan di trabou stipula den e ley aki.

Departamento di Labor y Investigacion ta pidi tur trahado y principalmente dunadonan di trabou pa tene bon cuenta cu e cambionan aki.

Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid

Directie Arbeid & Onderzoek

kondigt de verhoging van het minimumloon en de inkomensgrens voor de toepassing van Arbeidsverodening 2013 per 1 januari 2020 aan

ORANJESTAD – Het bedrag van het minimumloon voor een werknemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wordt per 1 januari 2020 aangepast op Afl. 1815,35 per maand en Afl 423,40 per week. Voor een werknemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die huishoudelijke diensten verricht in de huishouding van natuurlijke personen wordt het minimumloon op Afl. 846,92 per maand bepaald. Voor huishoudelijke dienstbodes die 22 uur per week of minder werken, wordt het mininum uurloon Afl. 9,45.

Als gevolg van de aanpassing van het minimumloon wordt de inkomensgrens voor toepassing van de Arbeidsverordening 2013 ook per 1 januari 2020 verhoogd. De Arbeidsverordening 2013 regelt de arbeidsvoorwaarden zoals o.a. het maximum werkuren per dag of per week, rustdagen, overwerkbetalingen bij meer werken dan het toegestane aantal uren per dag of per week en overwerkbetalingen op feestdagen. De Arbeidsverodening is niet van toepassing op alle werknemers maar slechts voor die werknemers die onder de inkomensgrens vallen.

Per 1 januari 2020 wordt de nieuwe inkomensgrens Afl. 4.538,38 per maand (het minimumloon Afl. 1.815,35 x factor 2.5). Dit betekent dat werknemers die een salaris verdienen van Afl. 4.538,38 per maand of Afl. 54.460,56 per jaar of minder onder de bescherming van de Arbeidsverordening 2013 vallen en het recht hebben op alle arbeidsvoorwaarden die deze wet voorschrijft.

Directie Arbeid en Onderzoek verzoekt alle werknemers, maar in het bijzonder, alle werkgevers met deze aanpassingen rekening te houden.