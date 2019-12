Afpakteam a bolbe confisca placa criminal intercepta na Airport

Diaranzon 18 di december recherchenan di Afpakteam a detene un homber Arubiano di 19 aña di edad na airport riba sospecho di labamento di placa.

E sospechoso a bin di Merca y tabatin un total di $ 13.213,– cerca dje. Aunke ta su deber, e no a meld e placa aki na Aduana. A par’e durante control di Aduana. Como cu e tabata contradeci su mes den su contestanan na Aduana, a dicidi pa tuma contacto cu Afpakteam. Recherchenan di Afpakteam a procede cu detenele riba sospecho di labamento di placa.

Investigacion di Afpakteam a mustra cu e sospechoso no por a splica di unda e placa tabata bin y despues el a tuma distancia tambe di e placa.

E placa lo bay den e fondo di Criminalidad (Criminaliteitsbestrijdingsfonds). Placa di e fondo ta wordo usa pa bringa criminalidad na Aruba. Afpakteam di Aruba kier aporta visiblemente na e fondo aki.

Afpakteam ta un ekipo di cooperacion entre Ministerio Publico, Cuerpo Policial di Aruba, Cuerpo di Aduana di Aruba, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam) di Departamento di Impuesto (DIMP), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Koninklijke Marechaussee (KMar), Kustwacht Steunpunt Aruba, Meldpunt (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties) y RST. E trabao ta dirigi riba combati criminalidad financiero economico. Crimen no por paga!

Afpakteam ta trahando desde prome di maart 2017. Por acerca e team cu informacion tocante señalnan di posible labamento di placa via: afpakteam@kparuba.com of via tiplijn 11141.

Wederom crimineel geld onderschept op de Airport

Een 19-jarige Arubaan is gisteren, 18 december, op de luchthaven Koningin Reina Beatrix door rechercheurs van het Afpakteam aangehouden op verdenking van witwassen.

De verdachte kwam vanuit de Verenigde Staten en had in totaal $ 13.213,– bij zich. Hoewel daartoe verplicht, verzuimde verdachte dit geld te melden bij de Douane. Na controle van de Douane liep de man alsnog tegen de lamp. Omdat hij tegenstrijdige antwoorden gaf, nam de Douane contact op met rechercheurs van het Afpakteam die de man vervolgens hebben aangehouden op verdenking van witwassen.

Uit het onderzoek van het Afpakteam bleek al snel dat verdachte niet kon verklaren waar het geld vandaan kwam, waarna de verdachte afstand deed van het geld.

Dit geld komt ten goede van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Gelden uit dit fonds worden aangewend ter bevordering van de bestrijding van criminaliteit op Aruba. Het Integraal Afpakteam Aruba wil hieraan op zichtbare wijze haar bijdrage leveren.

Het Afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Aruba (KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt), en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en houdt zich bezig met de bestrijding van financieel economische criminaliteit. Misdaad mag niet lonen. Op 1 maart 2017 is het Afpakteam van start gegaan. Het team kan worden benaderd met (witwas)signalen per mail: afpakteam@kparuba.com of via de tiplijn: 11141.