Supuesto pedofiel di fam G. ta sigui cu su abusonan sexual cu mucha menor di edad!

Diaranson anochi Polisnan a haya nan mes cu un caso di pedofilia cu ta serio y preocupante si e dama ta papiando e berdad. Polisnan di San Nicolas a ser dirigi cu urgencia pa un problema di famia cu ta bayendo for di man na un adres conosi pa polis na Rooi Koochi. Un dama a conta na polis cu Ela yega cas haya su pareha teniendo relacion cu un mucha menor di edad. Mesora e dama a bisa su pareha cu e ta un pedofiel. E homber a core sali dal e muher maltrat’e kita su yabi di auto y a bay cu e mucha menor di edad den un auto grandi color cora kima segun e dama e number lo ta A-20082. Polisnan a cuminsa un buskeda mesora pa e auto. Un patruya a topa cune den Santa Cruz pero a perde for di bista. Polis a tuma tur datos. A avisa e mama pa entrega keho kende a confirma di bay entrega keho mainta tempran. E Polisnan a avisa tambe e departamento di JZP pa asina nan tambe ta na altura di e situacion aki. Ta trata aki di un sospechoso si fam G. cu ya caba recientemente a ser deteni pa pedofilia pero ainda e caso no a bini dilanti ainda.