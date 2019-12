Accidente cu pleitamento por poco a bay for di man

Posted in

Diaranzon atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida y cual a cuminza bira un pleitamento riba caminda publico na e cruzada Driemasterstraat Caya Eleuterio “Boes” Orman, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya ya e situacion di pleito a calma. Locual a sosode ta cu un homber chauffeur bon cliente di un empresa di auto a dal den un auto maneha pa un dama empleado di e empresa. E dama chauffeur no a aprecia cu a dal den dje. E tabata riba e crusada di Driemasterstraat cu Caya Boes Orman. Un di e autonan SUV 2019 a dal den un Mitsubishi. E Mitsubishi a haya mas daño. Despues di e impacto entre e dos autonan e Mitsubishi a bay dal ranca un borchi di trafico. E dama chauffeur ora e SUV nobo nobo a dal den dje a baha y bay dal e homber un wanta. E tabata hopi rabia. Djey ora paramediconan a caba di atende na e sitio el a bay na e van di Forensys caminda e otro chauffeur masculino tabata. A cuminsa un discusion entre nan dos y famia di ambos. E casa di e señora accidenta tambe a purba interveni y asina calma e situacion. Polis tambe a bisanan cu e accidente a pasa caba y pa nan keda trankil pasobra e daño ta material. E yiu homber di e señora tambe a medio hinca boca pa defende e mama y e tata mes a pushe core cune. Finalmente e homber chauffeur a subi su SUV y tambe su famia a subi un otro SUV tambe nobo y bandona e sitio. Finalmente e señora rabia so a keda cu su famia pa duna declaracion. E coleganan di e compania a bin na e sitio y purba tambe pa calma cos y sostene e colega. Den mesun rosea mester a tene cuenta cu e ta un accidente y ta un bon cliente di e compania. E señora a haya un takelwagen pa hiba su auto na e compania di auto unda e ta traha. Su auto no ta sirbi mas.