Dama di edad a primi trot pa sali for di parkinglot y a perde control dal un auto staciona

Diaranzon merdia a drenta informe di un accidente y tin un hende cu mester atencion di ambulans dilanti Toys for Us na Wilhelminastraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compornde cu aki ta trata di un accidente unda cu un señora di edad a bay sali di un parkinglot y el a trot e auto fuerte y perde control bay dal tras di un auto cu tabata para canto di caminda. E impacto tabata basta fuerte te cu a pusha e auto staciona y cause daño. E dama a keda sinta den su auto. E auto staciona tabata di un peluquero di un negoshi cerca eybanda. El a sali mesora y a mira kico a pasa y bati alarma. Ambulance tambe a bin. E paramediconan a yuda e señora. A bahe for di auto y controle den e ambulance.