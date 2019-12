Posted in

Sra. CATERINE HERNANDEZ ESCOBAR a gradua di Facultad di Ley na Universidad di Aruba

ORANJESTAD – Riba 18 di december 2019 a gradua di e Facultad di Ley na Universidad di Aruba Sra. CATERINE HERNANDEZ ESCOBAR.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Article 3 the right of hope”

De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland en Aruba tot elkaar

bezien in het licht van art. 3 EVRM

E comision di examen a consisti di e siguiente miembronan:

mr. dr. R. Bonnevalle-Kok

mr. dr. C.J.M. Bollen i.p.v. prof. mr. dr. E.F. Stamhuis

dhr. L.G.G. Winklaar

Universidad di Aruba y tambe awe24.com ta felicita Sra. CATERINE HERNANDEZ ESCOBAR cu su logro.

Op woensdag, 18 december, 2019 is mevrouw, CATERINE HERNANDEZ ESCOBAR

afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba.

Zij verdedigde haar scriptie met als onderwerp:

‘Article 3 the right of hope’

De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland en Aruba tot elkaar

bezien in het licht van art. 3 EVRM

De examencommissie bestond uit de leden:

mr. dr. R. Bonnevalle-Kok

mr. dr. C.J.M. Bollen i.p.v. prof. mr. dr. E.F. Stamhuis

dhr. L.G.G. Winklaar

De Universiteit van Aruba feliciteert haar van harte met het behaalde resultaat.