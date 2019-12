Dama desconosi a yega na un cas na Brazil y nan a kere cu e lo no ta duna senjal di bida.

Diaranzon mainta a drenta informe di cu un dama di edad a yega cay sinta dilanti un cas na Brazil y na un dado momento nan lo a kere cu e no ta duna senjal di bida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un señora a yega eynan pero niun hende di e cas conoce y e lo no ta biba den e bisindario

Un polis cu a pasa prome, despues di a mira e señora a pidi pa manda ambulance pura pasobra e ta parce di no ta duna señal di bida.

Parameducionan a yega cu urgencia na e adres.

Na yegada a atende mesora cu e señora y a bin constata cu e ta na bida. A yud’e mesora. Ta parce cu ta malo el a cuminsa sinti su curpa y a bay na e cas. Su presion a baha ora cu e tabata canando den e solo fuerte di mainta y el a cay dilanti e cas pa cual a bati alarma.

Den ambulance a trat’e y stabilis’e prome cu hib’e Centro Medico pa dokter atende. Su datonan no ta conoci y niun hende eybanda conoce.

