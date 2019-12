Booshi Wever di UPP: AWOR CU OTMAR A BULA AFO, E PROME SINTOMANAN DI SU PRIVILEGIAMENTO TA CUMINSA WORDO SENTI DEN COMPANIA DI ESTATAL SERLIMAR!

Siman tras di lomba nos por a mira ya, apenas un dia cu Otmar Oduber a retira, e efecto di su maneho desastroso pa loke ta trata e compania estatal SERLIMAR. Esaki ta e hecho cu SERLIMAR S.G. no tin fondonan suficiente pa por cumpli cu su compromisonan y na unda cu empleadonan, cu tabata spera nan pago di salario dia 13 di december ultimo no a ricibi esaki.

E prome accion tabata cu minister encarga temporalmente cu SERLIMAR, esta Prome Minister, mester a core bay Parlamento pa pidi un suma di 800.000 florin pa asina por “come across” cu e obligacionnan financiero, entre otro na trahadonan di SERLIMAR, sin splicacion drechi y sin cu Serlimar a presenta e cuenta coriente di 2019.

Nos por a scucha un director di SERLIMAR, yorando na television y na radio pa loke ta e situacion aki, y bisando cu no ta solamente tin hende of companianan ta debe nan, sino cu tambe pasobra e ley di SERLIMAR no a pasa ta haci cu e compania no ta haya e fondonan necesario pa cumpli cu su obligacionnan. Tristo den henter e asunto aki ta, cu awor parce cu ta haciendo investigacion ta ken e “leak” e memo interno riba facebook. Esaki ta tipo di mentalidadnan cu meneer aki ta bin cune di Corsou, y asina aki el a opera pa yuda su ex-minister y amigo Otmar Oduber na privilegia esnan cu nan kier den e compania estatal aki, sin cu ningun hende, ni den Parlamento ta cuestiona esaki. Incluso nos por a scucha un Parlamentario yora tambe, cu ta pavia cu e ley di SERLIMAR ta secuestra pa un compania priva y un Parlamentario cu a bandona su partido, SERLIMAR no tin placa pa gasta. E Parlamentario aki, cu tur ora ta bisa cu e ta un Parlamentario otro, diferente y critico, no ta para keto pa wak kico a ocasiona e falta di placa na SERLIMAR???

Desde medio 2018 nos di UPP a bin ta denuncia diferente actonan di corupcion administrativo, abuso di poder, y privilegiamento di compinchinan na SERLIMAR, pero tur hende a scohe pa keda keto. Awor cu e tiro ta saliendo “por la culata”, awor kier busca culpabelnan otro caminda.

Dicon e Parlamentario no ta cuestiona ta dicon sr. Director di SERLIMAR no ta publica e cifranan corecto y real di e ultimo lunanan pa asina Parlamento y nos pueblo por tin e cifranan corecto? Di e manera aki tur hende por wak si e “sponsor” di Otmar a wordo paga recientemente 1.2 miyon florin algun siman pasá? Dicon no ta puntra cua ta e contractonan cu “meneer de Directeur” a firma sin destaho publico? Dicon no ta cuestiona e director ora e ta bisa cu tin hopi debe, pero na mes momento ta sigui cu derochamento di placa? Ta sigui tuma hende den servicio, mientras cu tambe a cumpra trucknan cu NO tabata necesario? Mescos tambe ta conta pa e huur di edificio, cu a keda sin uza pa hopi tempo, cu a wordo busca for di un otro sponsor di campaña? Y sin conta mes e propagandanan sin fin, na radio, television, internet, corant, riba trucknan y Dios sa unda mas.

Gastonan inecesario cu sigur no ta contribui na solucion di e problema cu na e momento ey tabata existi riba dump. Un problema cu e propio Otmar, hunto cu su partnernan den crime di AVPOR, a percura pe?

Y awor otro sponsor ta drenta di carambola den un deal corupto di incinerator chikito, sin cu procesamento di sludge ta un tarea di SERLIMAR. Ta pesey kier trece e cambio den e ley di Serlimar di 2005 cu Otmar y AVPOR a vota contra, pa asina ey hasi e procesamento di “sludge” un tarea di Serlimar!! Esaki nos ta yama laba cabez di otro!!

Ta tristo pa mira cu director di SERLIMAR, esta sr. Davelaar, a purba di “praat goed” su malmaneho financiero. Y kier bay busca fons ta di con e memo a bin riba caya. Bay tin curashi!

Nos kier a corda tambe e Raad van Toezicht, cu nan tambe tin “Mea Culpa” den esaki. Y no lubida cu recientemente tin un sentencia na Corsou, cu lo tin su embergadura tambe pa esnan cu ta permiti mal maneho den companianan estatal.

Y na e Parlamentario cu ta bisa cu e ley di SERLIMAR ta secuestra, segun nos 12 – 1 = 11. Pues ainda coalicion tin un mayoria cu por pasa e ley aki!!!Of tin mas Parlamentario secuestra???

Booshi Wever

Lider partido UPP

17 december 2019