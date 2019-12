Polis a tuma nota di un video circulando den medionan social y a start cu un investigacion!

Posted in

Cuerpo Policial ta informa:

Cuerpo Policial a tuma nota di e video circulando den medionan social y a tuma paso pa cu esaki. A start un investigacion pa cu e caso aki.

Nota di redaccion: for di e oranan tempran di mainta nos a ricibi e video den cual na nos humilde opinion no tin nada fuera de lo normal pero solo e hecho cu e intencion cu esaki a ser presenta ta comosifuera cu algo malo a sosode pero na ningun momento por a mira algo di esey. Pero e investigacion lo mester revela cu si acaso algo a bay robez. E video tey, si acaso na bo opinion tin algo robez eynan boso comentario lo ta bonbini tanten cu e no viola e normanan di respet.

Danki gerencia.