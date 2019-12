Polis a bolbe detene un choller fastioso cu tabata molestia hende y a insulta polis!

Diamars madruga a drenta informe di cu un conocido choller tabata molestia banda di e pompstation riba L.G. Smith blvd., mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e choller tabata molestia clientenan pidiendo placa of cuminda y e ta bira grosero ora no dun’e. Pero na e momentonan ey ya e choller a bay for di e sitio. Polis a busca rond y a logra encontr’e y a bay hala su atencion pero e choller a bira fresco y grosero cu polis y no a keda nada otro cu detene.