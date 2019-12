Rocco Tjon: Un rebaho di prijs di coriente cu 10% pa januari 2020

Posted in

Siman pasa nos a tuma nota di e grato noticia cu Gabinete Wever-Croes a anuncia un rebaho di prijs di coriente cu 10% pa cada ciudadano. Deliberadamente a scohe pa no laga e rebaho aki conta pa e ciudadanonan so, pero tambe pa sector comercial. Negoshinan lo conta cu un rebaho di 7% pa loke ta coriente y fundacionnan, Misa y Scolnan lo conose un rebaho di 9%.

PRIORIDADNAN CORECTO

E motibo primordial dicon nos lo conoce un rebaho di coriente ta e liderazgo honesto y fihamento di prioridadnan corecto di nos prome Minister sra. Evelyn Wever-Croes. A stop y kibra tur contractonan abusivo cual bou di Mike Eman a alcansa 21 miyon florin pa aña.

For di inicio cu Gabinete Wever-Croes a asumi responsabilidad a vocifera cu Companianan Estatal mester traha na bienestar di Aruba. Tur inversion cu un compania estatal haci mester resulta den un “return on investment” pa cada ciudadano. Y e “return on investment” pa e ciudadanonan mester ta un rebaho di prijs di coriente, cual aworaki nos lo conoce esaki na 2020.

PRIJS DI CORIENTE BOU GABINETE EMAN

Ta importante pa ilustra e desaroyo di prijs di coriente e ultimo añanan. Na 2009 Gabinete Eman I a hereda prijs di coriente na 0.2713 cent pa Kilowatt. Apesar cu a uza masha hopi fondo di tur compania estatal y den presupuesto no a logra baha prijs di coriente manera Mike Eman a priminti. Al contrario prijs di coriente a subi bou liderazgo di Mike Eman na un averahe di 42.8% compara cu e prijs na 2009. Den e tabel compaña cu e articulo aki por wak cu Mike Eman a subi prijs di coriente na 5 diferente momento bou su gobernacion.

PRIJS DI CORIENTE BOU EVELYN WEVER CROES

Gabinete Wever-Croes a hereda prijs di coriente na 0.3681 cent pa kilowatt, cual ta 35.7% mas hopi cu e tawata na 2009. Importante pa menciona cu for di November 2017, ningun momento a subi prijs di corinete y aworaki e prijs lo baha cu 10% bou liderazgo di sra. Evelyn Wever-Croes .

PA CONCLUI

Presupuesto 2020 lo conoce un surplus. Esaki ta marca un era nobo, un era di finanzas saludabel y un era di bon gobernacion. Liderazgo di nos Prome Minister lo conduci na finanzas saludabel, un economia cu ta crece (segun Banco Central), rebaho di nos desempleo (segun rapport di Departamento di Labor) y un turismo cu lo sigui crece na 2020 cu 2.8%. Aworaki tambe nos por wak cu e maneho aki ta contagia nos companianan estatal y pa prome biaha den hopi aña nos lo conoce un reduccion den tarifa di coriente.