Chauffeur a baha caminda y a dal riba e barancanan y e matanan banda di Marriott Surf Club

Tabata dialuna den oranan di madruga Polis a wordo manda pa bai direcion rotonde di Marriott pa un accidente fuerte cu mester a tuma luga. Na jegada di e patruya a constata cu tabata trata di un “incidente”. Aki e auto blanco cu number A-10979 tabata bayendo cu un velocidad basta halto direcion nort, ora net un tiki prome cu Marriott’s Aruba Surf Club ela baha for di caminda y a dal den e mata y barancanan banda di caminda. E impacto tabata fuerte y e auto a keda na werki. Sinembargo afortunadamente ningun hende a resulta visiblemente herida. Polis a check y a puntra e chofer di e auto varios biaha si e tabata kier pa ambulance bin tog pa un check up medico, pero e chofer a keda para ariba cu e no tabata mester di ambulance. A keda Polis nada otro di tuma tur datos pa nan traha nan rapport y bari diferente pieza, glass y material di e auto for di caminda.