Auto a drenta mondi banda di e dam di Tanki Leendert

Dialuna marduga banda di 1’or, Central di Polis a haya jamada cu mester tin un auto Chevrolet Corsa hinka den mondi net banda e Dam di Tanki Leendert. En berdad ora Polis a jega na e sitio a topa un Chevrolet Corsa cu a baha for di caminda y dal riba un baranca banda di caminda. E auto a keda su so bandona y hasta telefoon cellular a wordo laga atras den e auto. Mirando e lastra riba caminda, por deduci cu e auto mester a bin cu basta velocidad y no por a tene e auto bou control mas y a baha for di caminda. Polis a pidi centraal pa averigua e number di auto pa asina nan por tin un indicacion unda pa haya e chofer. No ta conoci si a logra di haya e chofer despues na e adres unda e auto ta pertenece.