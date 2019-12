Chauffeur no por a bisa con ela bolter pero a culpa otro automobilista!

Diadomingo marduga a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Four Seas na Solito, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Ambulans no por a localisa ya cu e centralista di Centro di Alarma 911 no tabata contesta telefon ya cu e centralista tabata drumi riba katre cu laken y cusinchi na lugar di traha y ta pendiente pa yamadanan a bay dal su Sweet Dream. Pa locual ta e accidente mes a bin resulta cu un chauffeur masculino tabata bayendo direccion Tanki Leendert pa un motibo desconosi e subi e barancanan na banda di e caminda bay halto y cay riba su dak impactando riba 2 vehiculo staciona dilanti e restaurant, un di e 2 vehiculonan cu ela impacta riba nan ta pertenece na un di e propietarionan di e lugar. E chauffeur tabata papia poco bruha, e tabata bisa: “Un hende a pompa mi”.Polis a lag’e supla y el a surpasa e limite. A detene y transport’e pa warda. E tabata levemente herida, cu rasca na man etc. Daño material tabata basta. Como cu a tarda pa a haya e ambulans a pidi pa esaki bin controla e chauffeur na warda di polis Oranjestad.