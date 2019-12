Dama ta reclama auto ta di dje segun ordo di juez pero su excasa a bende esaki cu un otro persona ken a cumpre legalmente!

Posted in

Diabierna atardi den careda di 4’or y 15, Polis a wordo manda pa JR Autocenter na Santa Cruz . Aki un señora a jega y a claim cu un auto marca Merzedes Benz cu nan tabata bezig ta cambia su tirenan, tabata di dje. Ora e señora a bai reclama e doño di e auto, e no a cai den bon tera serca dje y a bisa cu e no tin nada di papia cu ne y cu Polis so e lo papia.

Segun e señora e a pasa den un caso di divorcio y huez a dicta cu e auto lo keda pe. Sinembargo su ex-casa no a pasa e auto pe. Na otro banda e doño di e Mercedez Benz ML 350 a laga sa cu e a cumpra e auto legalmente di un persona cu semper e auto tabata di dje.

Mirando cu cada ken a keda para riba nan palabra, a dicidi di tuma e auto den beslag y unda na warda Polis cada persona mester bin cu su papelnan pa prueba nan caso.