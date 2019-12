Bastante daño material den un accidente na Savaneta

Posted in

Diabierna den oranan tempran di atardi ta sosode un accidente cu basta daño material na Savaneta, pero sin herido.

Segun por a comprende, casi yegando Zeerovers e accidente aki a tuma luga den cual tabatin dos vehiculo envolvi. E hecho a sosode net na momento cu awa tabata yobiendo pisa den e bisindario ey, un poco despues di 3’or. No ta conoci si esaki por a contribui na e accidente, pero chauffeur di un pick-up cu un aanhangwagen di repente a hay’e ta maniobra ora cu e vehiculo cu e tabata lastra a bay di banda. Aparentemente e tabatin problema cu un di e wielnan, ya cu por a mira cu esun di dilanti a los. E aanhanhgwagen a keda di banda tira pero prome a dal den trafico cu tabata bini di otro banda.

E auto particular a keda practicamente total loss, pero pa suerte no tabatin herido di gravedad.