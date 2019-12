Accidente serio cu hende pega den auto na Tanki Leendert

Den e ultimo oranan di diahuebs anochi alrededor di 10’or a sosode un accidente cu herido riba e caminda di Tanki Leendert, na altura di Rococo Plaza. Un auto marca Chevrolet modelo Celta color blanco tabata direccion pariba (direccion Paradera) cu intencion pa lora na su man robes ora cu un RHD tabata biniendo for di direccion contrario (di Paradera pa Tanki Leendert) a alcansa e Celta na momento e tabata birando. No ta conoci kico a conduci na e accidente aki, por specula cu velocidad halto a hunga un rol of e chauffeur di e RHD no a mira e Celta, pero investigacion lo saca afo kico “precies” a sosode. E RHD a bay pega bou di un mata, tabatin dos persona den auto, cual tur dos a resulta herida. E pasahero di e RHD a keda pega den e auto, cu yudansa di Bomberonan a logra sak’e y yuda paramediconan pa hink’e den Ambulance. A transporta ambos pa Hospital. E chauffeur di e Celta si no sa di dje. Testigonan a conta nos cu: Despues di e impacto el a sali na careda core bay, ta papia di un hende muhe.