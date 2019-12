CULMINACION DI E CORUPCION RIBA E INCINERATOR CHIKITO A SOSODE RIBA D-DAY 28 DI DECEMBER 2018!!

Dia 2 di december 2019 UPP por medio di Booshi Wever a haci un denuncia, primordialmente contra Otmar Oduber c.s. pa motibo di e maniobranan y e konkelmento den e otorgamento di e incinerator chikito na un di su sponsornan.

Despues di esey casi no tabata tin reaccion di parti di ningun minister ni ningun miembro di parlamento. Algo cu ta hopi peculiar mirando e hecho cu TUR parlamentario ta na altura di loke a sosode. Nos no mester lubida cu tabata tin un reunion di parlamento recientemente den cual Otmar Oduber a pone e map geel “TER INZAGE”, cu tabata contene gran mayoria di e corespondencia entorno e corupcion den e caso aki!

Aunke cu e denuncia ta contene hopi aspecto, awe nos kier a para keto un rato riba un aspecto mas specifico y esey ta e fecha di 28 di december 2018. E dia ey ta parce cu tur cos a wordo “ge-fixed”!! Ta pesey nos a denomina e dia ey como “the D-Day” pa e corupcion aki. Pakico?

* DOW ta manda un carta 28 december 2018 pa Otmar Oduber señalando cu e MIHOR OPCION di e resultado di e destaho bou man, pa colmo den pura, ta “Optie 2″ di Johnson’s Enterprises”.

* Riba mesun dia 28 di december Otmar Oduber ta manda DOW un contesta cu su DESICION ta cu e ta SCOHE “Optie 3”, cu ta e compania amigo/sponsor. E desicion di Otmar ta basa pa colmo riba un ENGAÑO. Riba e mesun carta di DOW(28-12-2018) Otmar ta “krabbel” den huki robez di e carta y esaki ta bisa literalmente: “Dir. DOW: Acc Cfm Optie 3, aangezien Optie twee(2) geen incinerator inhoudt”!

Wel, pueblo e Optie 2 TIN 3 incinerator!! Pues un mentira flagrante djis pa complace y previlegia amigo/sponsor. Y DOW cu sa esey ta scohe deliberadamente pa keda keto y ta bai na AMEN di Otmar.

Aki ta mas cu bisto cu pa Otmar Oduber e unico cos cu e KIER ta: pa PREVILEGIA su amigo/sponsor.

* Riba mesun dia 28 di december Otmar Oduber ta manda un “aanvraagformulier” pa “Directie Financiën” pa e incinerator chikito pa awg 1.764.958,=.

* Riba mesun dia 28 di december 2018, Departamento di Finanzas ta traha e “Inkooporder” na balor di e suma di awg. 1.764.958,=.

Despues di esaki, ora cu Otmar Oduber a sigura cu su amigo/sponsor tin e contracto, cu colaboracion di tanto DOW como Directie Financiën, e “sjoemelmento” cu cifra a cuminsa na unda diripente e “handpicked” mucha manda di Otmar Oduber, esta e director di Serlimar a drenta di carambola den henter e corupcion aki.

Peculiar den e asunto aki ta cu diripente e suma NO ta 1.764.958,= pero esaki a bira diripente awg. 1.843.834,64. Y esaki un biaha mas riba un DESICION di Otmar Oduber “himself”! Un aumento di awg. 78.876,64.

Pa a yega na e suma di awg. 1.843.834,64 a cambia (sjoemel) cu e cifranan, “op de centjes na”! Mester a cambia e cifra aki pa e “klop” cu loke tabata tin disponibel na FDA.

Otro parti di henter e cos aki ta cu “Directie Financiën” ta traha un otro “Inkooporder” usando mesun “ordernummer”(18106535) y “orderdatum(28-12.2018) y e mesun “aanvraagnummer”(0174/18) cu a ser usa dia 28 di december 2018. Con esaki por ta posibel?

Con “Directie Financiën” por traha un “Inkooporder” usando mesun fecha y number di algo cu ta diferente? Y esaki pa colmo SIN un Ministriele Beschikking(MB) nobo.

E destaho bou man tabata basa riba un MB cu aprobacion di e Minister di Finanzas pero e “konkelmento” aki no ta a base di e MB aki. E otorgamento aki ta no ta bou man(onderhands), pero eta e asina yamá for di man (uit de hand) cu MESTER di un MB nobo!! Con bin ni DOW, ni Directie Financiën, ni e minister di Finanzas no ta mira e cosnan aki?

Wel, si esaki no ta CORUPCION kico ta corupcion anto? Cu pidimento di retiro nos ta kere cu Otmar lo NO por “get away” cu esaki. Y sin kita afo e responsabilidad di e director di DOW y Serlimar y sin lubida e Raad van Toezicht cu t’ey pa salbaguardia e interes di nos patrimonio di pueblo cu ta Serlimar!!

Ta p’esey nos no por imagina nos mes cu OM por keda sin hasi un investigacion y sin cu por lo menos e Parlamento, cu tin e pretencion di ta otro, hasi trabow di e bagamunderia aki, cu de facto ta e top di e “ijsberg” di e tantisimo otro bagamunderianan cu a y keto bay ta sosodiendo den e.o. Serlimar cu ta wordo dirigi pa un persona cu NO ta sirbi e interes di e pueblo pero di Otmar, pero tambe e Raad van Toezicht cu ta sinta eynan pa “spek en bonen”!!

Henter e “bulldozing” aki acompaña cu e corupcion ariba menciona mester a ser haci pasobra tin hopi urgencia, wel te cu awe cu ta 12 di december 2019, e incinerator chikito di e compania amigo/sponsor NO ta den funccion! Ta hustamente esun di Johnson’s Enterprises, cu Otmar a yama pa tur sorto di cos, ta haciendo e trabou cu nan tin añanan ta haci.

Den articulonan den e proximo dianan/simannan nos lo sigui informa pueblo di e tantisimo “konkelmento” di Otmar cu consentimento di e gobierno cu e pretencion di ta integro y un parlamento cu ta bisa cu nan ta otro!!

Aruba, 12 december 2019

Booshi Wever

Lider UPP

Brazil 163