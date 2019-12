Reces en ATV-dagen Gemeenschappelijk Hof van Justitie tijdens de feestdagen

In verband met de feestdagen hebben de vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie reces. Op de vestiging Aruba begint het reces op maandag 16 december. De vestiging Curaçao heeft reces vanaf donderdag 19 december. Vestiging Bonaire volgt vanaf vrijdag 20 december en vestiging Sint Maarten vanaf maandag 23 december. Het reces duurt op alle vestigingen tot en met 3 januari. Gedurende het reces zullen in beginsel geen zittingen worden gehouden anders dan in kort geding, in andere spoedeisende zaken en enkele geplande zittingen. ATV dagen Alle vestigingen zijn op dinsdag 24 en dinsdag 31 december en donderdag 2 januari gesloten in verband met Arbeidsverkotingsdagen (ATV-dagen). De balies van de vestigingen zijn, behalve op de feestdagen en ATV-dagen, tijdens de normale kantooruren geopend. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wenst een ieder op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar