Conocido anciano a bolbe bolbe bula bentana pa huy for di cas di cuido na Caya Jose Geerman

Diaranzon mainta a drenta informe di cu un anciano a logra huy for di e cas di cuido na Caya Jose Geerman, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e conocido anciano G.T. cu entre 3’or cu 4’or di madruga a bula for di bentana pa huy for di e luga y esaki no ta e prome biaha, e ta bisti cu flanel cora y short preto. Polis a sali busca na diferente sitio unda e sa frecuenta pero no a encontr’e.

UPDATE: Esnan na e cas pa cuido a informa cu nan a localisa e anciano y e ta bek na e cas di cuido.