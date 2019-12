Ladronnan a kibra drenta horta na Big Bazaar den Hendrikstraat

Posted in

Diaranzon madruga a drenta informe di cu un compania di seguridad ta registra movecionnan den Big Bazaar den Hendrikstraat y nan tin un patrol y tambe e doño na caminda pa e sitio. Na yegada di e patruya na prome instante nan no a mira nada particular pero ora a pasa patras a nota e heki kibra y tambe un bentana kibra. Como tambe a nota algun placa larga benta abao pafor di e lugar. Ora e donjo a yega a nota cu di berdad e ladronnan a drenta reboltea varios cos y a bay cu e placa larga laga den e cashregister. E donjo a bisa di lo bay inventarisa tur locaul e ladronnan lo por a bay cun’e. Polisnan a busca den e vecindario pero no a bin encontra cu e ladronnan.