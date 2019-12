COMISION DI RETIRO TA BAHA CU VAKANTIE/Reces Ontslagcommissie

Director di Departamento di Labor y Investigacion ta ricibi conseho di Comision di Retiro cu ta delibera ariba tur peticion di retiro entrega na Departamento di Labor y Investigacion pa un of mas dunado di trabao cu e meta pa por ricibi un permiso pa termina un relacion di trabao cu un of mas trahado. Un comision independiente cu ta consisti di representantenan di organisacion di dunado di trabao y representantenan di e mundo di sindicato (Artikel 3 Landsverordening Beëindiging Arbeidsrelatie).

Na tur cliente di Departamento di Labor y Investigacion cu tin caso relaciona cu e permiso aki ta anuncia cu e Comision di Retiro ta bay cu vacacion di 12 di december 2019 te 8 di januari 2020.

Tur peticion pa por termina un relacion di trabao ta keda den proceso. Casonan cu ta rekeri pa bay Comision di Retiro y cu ta pendiente di e proceso di contradeci (verweerproces) lo mester tene cuenta cu un retraso den esaki. Januari 2020 tur caso pendiente lo wordo entrega na Comision di Retiro.

De Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek wint advies in van een onafhankelijk commissie bestaande uit werkgever- en werknemersvertegenwoordigers in het proces van ontslagaanvragen ingediend door werkgevers die toestemming beogen van de Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek ter beëindiging van de arbeidsrelatie met één of meerdere werknemers. De zogenaamde Ontslagcommissie vindt haar grondslag in artikel 3 van de Landsverordening Beëindiging Arbeidsovereenkomsten, AB 1989 GT 14.

Middels dit persbericht stelt de Directeur van de Directie Arbeid en Onderzoek haar cliënten op de hoogte van het feit dat de Ontslagcommissie met reces gaat vanaf 12 december 2019 tot 8 januari 2019.

De in behandeling zijnde aanvragen zullen langs de normale procedure afgehandeld worden. In het geval dat de “hoor en wederhoor rondes” welke voorafgaan aan het advies en beslissing afgerond worden na 12 december 2019, zult u ermede rekening moeten houden met eventuele vertraging in de afhandeling van de ontslagaanvragen.

De relevante stukken zullen in casu namelijk dan in januari 2020 voor het eerst aangeboden worden aan de Ontslagcommissie ter advisering.