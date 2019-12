Posted in

Diamars mainta a drenta informe di un caso di shoplifting na PriceSmart, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan a tuma over for di e personal di seguridad un persona latino cu a purba sali cu productonan sin paga pa esakinan pero e personal di seguridad cu e gran cantidad di camara ta tene un bon vigilancia y ta atrapa e shopliftersnan aki. Polis a tuma over e sospechoso y a bay cun’e na warda di polis.