Prome Minister Evelyn Wever – Croes: META DI E-GOVERNMENT TA PA MEHORA CALIDAD DI BIDA DI CIUDADANONAN

ORANJESTAD – Un aspecto hopi importante cu ta encera innovacion ta e digitalisacion

di procesonan, e-government. Premier Evelyn Wever – Croes a duna di conoce cu tin un

plan di e-government aproba traha conhuntamente cu stakeholders. Actualmente ta

bezig cu proyecto piloto y algun departamento ya ta draai caba den e-government.

Unabes cu e proyecto piloto ta cla, ta bay mira kico tabata e exitonan y kico mester

wordo cambia pa despues por acapara mas departamento den dje.

Prome Minister a expresa cu e-government ta e weso di lomba / columna central di Gobierno

su sistemanan di IT. Na momento cu departamentonan conecta na dje, por intercambia

informacion cu otro si permiti esaki.

Por ehempel: Censo ta registra un persona cu a bin biba Aruba of cu a caba di nace. Mesora e

informacion cu ta necesario ta bay na departamento di impuesto, indicando cu tin un persona

nobo na Aruba cu potencialmente tincu paga impuesto. No ta tur informacion personal di e

persona ta wordo manda, solamente locual cu ta necesario. Mescos cu ora cu un persona

fayece. Bo ta registre un caminda y tur e sistemanan cu mester haya sa di dje, ta ricibi e

informacion. Eorey e familiar of esun encarga, no mester bay meld esaki diferente caminda.

Duracion

E proyecto di e-government por bay mes liher of mes pocopoco cu fondonan cu tin disponibel

pe, Prome Minster a splica. Mas fondo tin, mas lihe e por bay.

Aworaki ta den e ultimo momentonan di un ‘bidding’, unda cu a introduci e proyecto na

Union Europeo pa por logra haya e fondonan necesario.

Sinembargo ya por mira resultadonan den e prome 100 dianan di Gobierno. Comunidad por a

experiencia cu na Departamento di Asuntonan Economico, e proceso pa aplica pa permisonan

a wordo digitalisa y no mester bay eynan mas y e aplicacion por tuma luga online.

Tambe na Departamento di Infrastructura (DIP), e proceso pa pidi un tereno tambe a bira

digital.

Prome Minister a splica cu importante den e sistemanan aki ta cu e ta bisabo si bo aplicacion

ta completo si of no. Den pasado diferente persona a kere cu nan a haci un aplicacion, pero si

e no tabata completo e no ta wordo atendi. Contrario na esey, cu e sistema di awo bo ta ricibi

‘check mark’ si tur cos ta completo y eorey bo por sa cu e peticion ta den bon caminda.

Esakinan ta ehemepel di algun departamento, unda cu por mira a traves di proyectonan chikito

di digitalisacion con esaki ta funciona.

Meta

‘E-government no ta solamente un proyecto di digitalisacion, e meta di e-government ta pa

mehora calidad di bida. Imaginabo si nos cada un conta cuanto minuut of ora ta dedica na

paga coriente, awa, number di auto, bay Censo y otro departamentonan di gobierno. Awo cu

digitalisacion den departamentonan imaginabo cuanto tempo bo ta scapa door cu por hacie

online. E tempo ey bo por dedica na famia of na otro cosnan.’

Pa conclui,Prome Minister a bisa cu den e proyecto di e-government a tene cuenta tambe cu

esnan cu pa un of otro motibo no por ehecuta un proceso online, sea ta pa falta di computer of

cu no por traha cu computer. Pa e grupo aki semper lo tin un loket caminda cu lo ofrece

servicio personal te ora cu ya no ta necesario.