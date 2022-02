Posted in

ORANJESTAD – Den e mundo moderno cual nos ta biba aden, digitalisacion ta un

concepto cu no por falta, sigur no ora cu ta papia di enseñansa. Prome Minister di

Aruba Evelyn Wever – Croes a informa cu lo percura pa sostene colega Minister Endy

Croes cu ta encarga cu e cartera di enseñansa pa percura cu ta sigui cu implementacion

di innovacion den scolnan na Aruba.

Proyecto Piloto

Den e ultimo añanan, gobierno a bin cu diferente proyecto piloto cu ta encera les digital.

Scolnan cu a participa na e proyecto piloto ta: Cacique Macuarima, Cacique Aterima, Pastoor

Kranwinkel y Sint Fransciscus College. E scolnan aki a haya borchi digital cu a traves di esaki

maestronan ta duna les, muchanan por traha som na borchi y mira video educativo.

Banda di esaki tin Chrome Books pa tur mucha siña traha riba computer y tambe e proyecto di

‘virtual reality’. Cual a traves di un sorto di bril, muchanan por drenta ‘un otro mundo’ y siña

den un otro forma mas moderno.

Ademas, Prome Minister a duna di conoce cu pa locual ta encera innovacion, e meta e aña aki

ta pa yuda Minster Endy Croes den enseñansa, pa yuda mas scol digitalisa.

Finalisando Prome Minister Wever – Croes a expresa cu ta tempo pa tur scol ta ekipa cu e

ekiponan aki. Scolnan publico y tambe scolnan cu no ta cay bou di Dienst Publieke Scholen

(DPS). Pues lo percura pa yuda Minister Croes den esaki.