Bo contribucion y participacion ta un oportunidad bunita na industria creativo nos Seyo Nacional di Artesania Aruba

Oranjestad – Departamento di Cultura Aruba (DCA) conhuntamente

cu e Comision di Seyo Nacional di Artesania Aruba ta participa na

artesanonan cu por haci entrega di tur material nobo cu NO tin Seyo

Nacional di Artesania ainda na DCA.

E luna aki riba dia 23 di februari 2022 lo tuma luga nos prome

evaluacion pa e aña aki, caminda e comision ta bini hunto pa pasa

riba tur e criterianan necesario relaciona cu e producto pa bini na

remarca pa e Seyo Nacional di Aruba.

Bo contribucion y participacion ta un oportunidad bunita pa enrikece

nos industria creativo. Y ta haci un yamada na e artesanonan pa

entrega tur nan producto nobo no mas tarda cu dia 21 di februari 2022

prome cu merdia na oficina di DCA.

E proceso di aplicacion ta tuma luga na Departamento di Cultura

Aruba na John F. Kennedy Educational Center cu ta keda na

Stadionweg # 37, Oranjestad Aruba, (retonde banda di Cas di

Cultura).

P’esaki mester *yena e formulario di aplicacion, *mester trece un

identificacion valido, *un pasfoto, *como tambe un comprobante di

adres.

Relaciona cu e Seyo Nacional di Artesania Aruba por tuma contacto

cu DCA pa mas informacion y tambe tocante e proceso di aplicacion

via telefon 582-2185.

Criterianan pa bini na remarca di un Seyo Nacional di Artesania Aruba

ta:

• Mester ta traha na man. (No cu machine, pero cu herment manual

senciyo).

• Autentico, Diseño Original.

• Consistencia den (re-) produccion di diseño y modelo.

• Grado di experticio (tradicional) den trahamento di e producto.

• E producto mester ta traha na Aruba.

• Grado di uzo di material local.

• Grado cu e producto ta refleha tecnicanan di artesania tradicional.

Artesania ta un arte caminda cu creativdad den forma di e arte y

cultura ta haya bida. Ban sigui enrikece y contribui na nos

productonan artesanal local. Y aporta na nos industria creativo.

Ta danki na contribucion y participacion di nos artesanonan cu mas y

mas nos tin obranan artistico local y di Aruba mes.

Cultura nos mester bib’e.

DCA, 7-02-2022

Seyo Nacional di Artesania Aruba