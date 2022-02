Dylan Delaney cu a tira mata Marc Mejia Flores condena na 12 aña di prison

ORANJESTAD – Awe mainta via video conference, Hues a condena Dylan Andres Delaney kende ta wordo haya culpable cu riba 7 Juli 2021 a tira mata Marc Mejia Flores, na 12 aña di prison. Por a compronde cu Hues a bisa cu a keda legalmente proba cu riba 7 Juli 2021, Dylan a tira mata Marc Mejia Flores door di tire den pecho. Tambe Hues ta haya Dylan culpable di posecion di arma di candela. Hues a mustra cu Dylan a nenga di a tira mata. El a bisa cu Dylan a bisa cu ariba e anochi di 6 pa 7 Juli 2021 e tabata papia cu algun hende. Na dado momento un auto a pasa y algun hende a baha entre nan e victima. E victima lo a saca cuchiu p’e. Dylan a saca arma y a tira na banda di e victima. Segun Dylan un otro lo a tira e victima. Dylan a tira un biaha so y no dirigi.

Hues a bisa cu e no ta kere loke Dylan a bisa cu ta un otro a tira mata e victima. Segun Hues riba video di seguridad cu a pasa den Corte, por a mira cu Dylan riba distancia cortico a tira riba e victima. Hues a sigui bisa cu tampoco e no ta kere Dylan cu el a tira na banda y no a dal e victima. Tambe Hues no ta kere loke Dylan a bisa di a tira un biaha. Hues a mustra cu riba e video por a mira claramente cu despues di e promer tiro, Dylan a tira por lo menos 2 biaha. Ademas e dama A. a bisa cu ta Dylan a tira mata e victima. Segun Hues, e dama A. a bisa cu el a tende un tiro y a mira un flash. El a mira cu e victima a purba core pero no stabil y a tene na un muraya.

Hues ta rechaza e ponencia cu Dylan a actua den defensa propio.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu Dylan riba un distancia cortico a tira riba e victima. Hues a condena Dylan na 12 aña di prison.

Pa loke ta e daño per huico, Hues a condena Dylan pa paga 4 mil florin na e famia. E resto di e demanda di 12 mil florin, e famia lo por cuminsa un caso civil.