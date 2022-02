Posted in

Corte den Prome Instancia a cuminza e siman aki cu tratamiento di e caso penal di Avestrus. Den e asina yama regiezitting aki a papia di e deseonan pa loke ta mas investigacion (onderzoekswensen) di e abogadonan, como tambe di e planificacion y siguimento di e caso penal den Corte.

Huez a dicidi cu e siguiente regiezitting lo tuma lugar riba prome di april venidero. Prome cu e tempo ey abogadonan tin cu entrega nan deseonan pa mas investigacion. Corte a rechasa e peticionnan di abogadonan entrega te awor, of a dicidi di wanta nan te prome di april venidero. Corte a duna di conoce cu e plannan pa awor ta cu e tratamento di e caso den su contenido lo tuma lugar den zomer di e aña aki.

Regiezitting Avestrus

Het Gerecht in eerste aanleg is deze week begonnen met de behandeling van de strafzaak Avestrus. In deze regiezittingwerden de onderzoekswensen van de verdediging besproken,alsook de planning en voortgang van de strafzaak bij het Gerecht.

De rechter heeft besloten dat de eerstvolgende regiezittingop 1 april aanstaande zal plaatsvinden. Voor die tijd moetende advocaten hun onderzoekwensen indienen. Het Gerechtheeft deze week de tot op heden ingediende verzoeken van de verdediging afgewezen dan wel aangehouden tot 1 aprilaanstaande.

Het Gerecht heeft op de zitting te kennen gegeven dat de voorlopige planning is dat de inhoudelijke behandelingplaats zal vinden in de zomer van dit jaar.