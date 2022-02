Lider di MEP Evelyn Wever-Croes: MEP, 51 AÑA CU HOPI ORGUYO DI LOGRONAN INMENSAMENTE GRANDI Y DI PONE ARUBA HAYA SU STATUS APARTE

Posted in

Diaranson 9 di february 1971 a cuminsa e proceso di fundacion di partido Movimento Electoral di Pueblo, MEP. Un proceso cu a finalisa dia 14 di Februari 1971. Riba e fechanan aki, nos Lider, Fundador di nos Partido, señor Betico Croes, den feliz memoria, a lanta partido MEP. Lider di Partido MEP y Prome Minsiter di nos pais, señora Evelyn Wever- Croes, na e ocacion aki ta expresa palabranan di pabien na Partido MEP y tur nos sostenedornan. “Señor Betico Croes hunto cu esnan cu a funda e Partido, a mira na e momento ey e deseo cu tabata biba den nos pueblo pa nos para riba nos propio pia y esey ta e fundamento di nos partido. El a mira tambe un division den nos comunidad. Un division di esnan cu tabata tin placa cu tabata purba dividi e pueblo y tabata crea division entre esnan cu tabata tin poder financiero y otro nan no, esnan cu a nace na Aruba y otronan no. Na e momento ey, Betico Croes a bisa; tur esnan cu a haci di Aruba nan hogar ta ‘Rubiano y nos no mester segrega e comunidad’. Betico tabata sa di uni nos pueblo den un ideal y e ideal tabata pa nos mes por tuma nos propio decisionnan. Hunto cu despues nos lider honorario señor Nelson Oduber, nan a guia nos partido pa e idealnan di nos pueblo wordo realisa manera nos Status Aparte y pa despues nos goberna e pais aki y para riba nos propio pia. Awendia ta toca ami e inmenso honor di guia e partido aki, celebrando 51 aña di nos partido. E añanan aki tabata añanan cu hopi orguyo di logronan inmensamente grandi y di pone Aruba haya su Status Aparte cu tabata e logro maximo di Betico Croes. Señor Nel Oduber a guia e partido como Prome Minister 4 biaha, a pone e pais aki realmente para riba su pia cu principio di bon gobernacion, a logra scrap e fecha di independencia pa asina awe nos por lanta nos yiunan y nan yiunan den e libertad di nos Status Aparte. Claro 51 aña di partido ta trece cu ne tambe responsabilidadnan pa futuro y nos miras pa futuro ta exactamente esey, crea un Aruba husto pa un y tur cu ta biba riba dje. Pa oportunidadnan igual pa tur cu ta biba riba dje. Mi kier gradici tur esnan cu durante e 51 aña a lucha hunto cu nos lidernan di nos partido. Tur esnan cu a construi e Aruba cu nos ta biba aden. Mi ta sigura boso cu bo por tin e confiansa, e siguridad, e certesa cu nos lo sigui cu e principionan importante aki den nos partido cu a wordo funda pa nos crea progreso, bienestar pa tur ciudadano di nos pais. Masha pabien MEP y sostenedornan di MEP.