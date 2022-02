Cu 5 cargo penal su contra, CASO PENAL CONTRA BENNY SEVINGER TA UN BERGUENSA HOPI GRANDI PA ARUBA

Den e dianan aki, Aruba henter ta testigo di e caso di corupcion di e ex-Minister di Partido AVP y actual Parlamentario di Fraccion di AVP, señor Benny Sevinger. Den nomber di e gran mayoria di e pueblo dia Aruba, di un pais cu nos ta hopi orguyoso di dje, Lider di Partido MEP y Prome Minister di nos pais, señora Evelyn Wever-Croes a expresa cu e caso aki ta un berguensa hopi grandi pa nos tur cu ta biba riba e baranca tan stima aki. E cargonan cu señor Sevinger hunto cu 10 otro sospechoso ta enfrentando e siman aki den corte ta di un embargadura hopi grandi. Benny Sevinger ta wordo acusa di 5 cargo penal. 1. Falsificacion: Traha documento falso of cambia fecha riba documentonan, 2. Estafa: Gaña hende cu e meta pa saca placa for di nan. Oplichting na Hulandes, 3. Tumamento di regalo of promesa: Pidi y haya placa bou mesa pa haya of haci un fabor pa haya placa of otro fabor, 4. Labamento di placa: Sospecha di a haya placa di soborno. Soborno ta ora ta haya placa ilegal y ta traha un construccion legal pa esaki pa asina uza e placa, 5. Abuso di funcion: A uza su funcion di minister pa pone otro hende haci algo ilegal y of duna instruccion na departamentonan di gobierno pa haci cosnan ilegal. Señor Benny Sevinger ta wordo acusa cu como minister e lo a facilita tereno na personanan a cambio di entre otro: placa, construccion di gym na su cas, remodelacion di su cas, pago di fiesta na hotel. Esakinan ta cargonan sumamente pisa. Si compara e caso aki cu e caso di e anterior Minister di AVP, señor Paul Croes, cu a haya 3 aña di condena, e caso aki ta hopi mas pisa. Lider di MEP a expresa cu e parti positivo di e caso aki ta, cu Aruba ta conta cu un sistema hudicial cu ta funciona. Ministerio Publico a haci investigacion y a trece e caso dilanti di corte. Corupcion ta existi tur caminda, pero ora cu un Ministerio Publico ta actua, ta indicacion cu, den e caso aki, Aruba ta riba un bon caminda Ta notabel tambe cu señor Sevinger y su abogadonan ta haci tur esfuerso pa mancha e investigacion. E hecho cu nan ta acusa Minister Rocco Tjon y Minister Endy Croes di ta mete den husticia y a entrega keho. Lider di MEP a declara cu esaki no ta berdad. Niun minister ta mete den husticia. Casonan contra Ex Ministernan di AVP a cuminsa tempo AVP tawata na mando. Señor Dowers tawata e ex-Minister di Husticia e tempo ey y sigur esey no kiermeen cu e lo a duna instruccion pa laga investiga su coleganan di Partido y di Gabinete, señor Paul Croes y señor Benny Sevinger. ​ Lider di MEP a indica cu e mes no conoce mucho di e caso pero si a tuma nota cu hopi cos ta wordo bisa tocante e caso aki. Ministerio Publico ta esun cu ta atende cu e caso. Pero como abogado, el a indica cu loke ta sosodiendo awo ta proforma, algo di formalidad. Huez ainda mester dicidi cua ta e fecha cu mester cuminsa trata e caso den su contenido. “Pero, cualkier cu ta e caso, e cargonan cu tin riba mesa awo contra señor Sevinger hunto cu 10 otro sospechoso, ta cargonan sumamente serio y severo. Como Lider di Partido MEP, e Partido cu ta cargando e bandera di integridad pa varios aña, mi mester bisa cu esakinan ta e tipo di cosnan cu nos ta rechasa completamente. Mi ta hopi satisfecho di mira politiconan hoben cu ta afilia na Partido MEP y politiconan hoben cu ta afilia na otro partidonan, ta rechasando corupcion. Y ohala cu mas politico por sali y rechasa corupcion. Especialmente politiconan hoben, studia y inteligente di Partido AVP. Esaki ta e momento, cu como hoben, bo mester lanta para pa principio y kita e mancha mahos aki riba bo. Na e momentonan aki, keda keto ta haci bo complice, casi mes corupto cu Benny Sevinger. P’esey mi ta hopi orguyoso di nos Partido Movimiento Electora di Pueblo, MEP, su candidatonan, parlamentarionan y ministernan. Nos Partido ta rechasa tur tipo di corupcion y nos lo no cansa di bringa e tipo di practicanan aki. Nos ta traha y percura pa Aruba keda liber di corupcion, liber di influencia negativo cu Partido AVP tin. Nos a traha riba un programa hopi ambisioso di Integridad pasobra nos kier crea confiansa bek di pueblo den su gobernantenan. Pueblo por ta trankil cu tin un bon Gobierno gobernando nos pais. Partido MEP, nos Gobierno ta compromente su mes pa trece progreso y bienestar pa tur ciudadano di nos pais y percura cu e tipo di corupcion aki pasa pa pasado di berdad”, Lider di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

