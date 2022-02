Minister Glenbert Croes kier hiba DPL y DIMAS rumbo era nobo

Posted in

Hopi discusion y bruhament’i tera tabatin e siman cu a pasa tocante un persona cu ta tata di un baby recien naci, cu Minister a otorga su VTA.

Siguientemente e cronologia di con e proceso aki a cana.

INTRODUCCION: CASO ARIEL LOPEZ

Sr. Ariel Lopez (e ‘tata’) ta un stranhero cu a drentaAruba dia 07-11-2019 cu objetivo di estadia turistico y ta mantene un relacion sentimental cu Sra. RosauraMiguelina Groeneveldt (e ‘mama’), naci na Aruba dia 18-08-1995.

28-01-2020 ta entrega un peticion di estadia, comopersonal domestico (huishoudelijk personeel) pa Lopez, cu ta wordo nenga dia 21-04-2020. Lopez ta apela dichonegacion y riba 16-11-2020 e apelacion ta wordo declaranulo:‘ongegrond verklaard’.

Mientras tanto, di e relacion afectivo aki a nace un yiu: Jeremias Mariano Groeneveldt a nace 19-03-2021 (e ‘yiu’). Despues di nacemento di e baby a cuminsa cu e proceso di establece paternidad: ‘vaststelling di vaderschap’ via DNA test, cu ta tuma su tempo, pa asinae tata por a oficialmente reconoce su yiu.

Una vez cu e resultado a drenta di e DNA test, a bai over pa reconoce e yiu (‘akte van erkenning’). E erkenning ta tuma lugar dia 05-07-2021. Despues di esaki nan a acudina DPL pa solicita un notificatiebrief, caminda nan a wordo notifica cu mama cu tata mester tin gezamenlijk gezag pa bai over na duna e notificatiebrief.

Mas o menos mesun temporada cu ta entrega e peticionpa gezamenlijk gezag na Corte, e tata ta wordo detenidoor di GNC pasobra durante un control di trafico ta resulta cu e no tin status legal. Remarcabel ta cu na GNC mes nan ta manda e mama na un “abogado” cusupuestamente por yud’e saca e pareha for di GNC.

Dia cu e caso di e solicitud pa gezamenlijk gezag ta wordo atendi, Lopez no ta haya permiso di GNC pa atende e behandeling na Corte. E mama ta aparece su soy ta

splica e situacion na Corte. Y asina e ta logra pa nanatende e caso y ta obtene gezamenlijk gezag.

Despues di pasa door di diferente procesonan aki cuexito, finalmente ta logra entrega e peticion pa unpermiso di estadia a base di ‘bijzondere band met Aruba’ dia 12-12-2021 completo cu entre otro overlegging di (i) vaststelling vaderschap via DNA test, (ii) akte van erkenning, y (iii) verklaring van gezamenlijk gezag van het Gerecht in Eerste Anleg van Aruba.

Pero prome cu esey, door cu GNC a detene Lopez caba, a drenta un veredicto di huez pasobra Lopez a entrega unvoorlopige voorziening pa schors e werking di e decisiondi deportacion door cu e lo trece un ‘onevenredig nadeel’ pa Lopez caminda e huez ta cuminsa pa bisa cu e decision y consideracion di e huez den casonan asina ta di karakter provisional y temporal y cu e no ta bindendden un bodemprocedure y por lo tanto a considera e deportacion rechtmatig basa riba e hecho cu e tata a drenta Aruba desde november 2019 y a keda cu status ilegal na Aruba desde e temporada ey y e hecho cuLopez ta den espera di decision di su peticion pa permisono ta cambia esaki.

Pero mester enfatisa cu e decisonnan den casonan asina, caminda ta trata decision riba un peticion pa un medidatemporal y provisional, e decision di huez tambe ta unoprovisional ya cu e decision por cambia den caso cucircumstancianan cambia, manera por ehempel e momento cu e permiso wordo otorga.

MANEHO DI MINISTER RIBA ADMISION Y INTEGRACION

Manera ta conoci y a wordo publica na diferente ocasion, incluyendo den e Programa di Gobernacion y e Startnotitie di nos ministerio, e maneho actual di admision y integracion ta enfoca riba tur esnan cu a scoge pa bin biba y traha na Aruba y di e forma ey forma parti integral di e comunidad y tambe di e desaroyoeconomico di pais Aruba.

E maneho di gobierno actual no ta solamente un manehodirigi riba admision so, sino tin tambe como meta pa promove integracion den un fase mas trempan posibel di e estadia di e persona riba nos isla. Cu otro palabra nos ta brinda e oportunidad y apoyo na e stranhero cu a demostra di kier biba y traha riba nos pais e oportunidadpa contribui na, y forma parti integral di, e desaroyo di nos comunidad. Obviamente esaki ta conta pa esnan cukier haci di Aruba nan hogar, contribuyendo di e forma ey tambe na e obligacionnan cu ta bin cu un estadia legal.

E maneho di admision y integracion di e gobierno actualta un maneho enfoca riba un maneho controlabel y eficiente pero tambe humano, transparente y cumpliendocu tratadonan internacional y derechonan humano.

Un maneho integral y structura cu ademas ta wordoehecuta di acuerdo cu e maneho vigente di labor, esta cuta promove pa yena e funcionnan vacante existente ribamercado laboral cu trahadonan local prome.

APLICACION MANEHO RIBA CASO ARIEL LOPEZ

Na prome lugar mester enfatisa cu e maneho di admisiony integracion di pais Aruba ta wordo determina door di Gobierno, specificamente door di e minister di Integracion. E ta cai bou e competencia di e minister concerni, di acuerdo cu su maneho, pa determina no solamente e maneho general pero tambe determina, tanto den casonan general y exepcional, ki ora pa otorgaun permiso. Cu esaki de consideracion a reactiva e comision di conseho di admision y deportacion: Adviescommissie Toelating en Uitzetting (ATU).

Conhuntamente cu colega minister di Husticia a bin cuinstruccionnan di maneho conhunto (‘gezamenlijke beleidsinstructies’) pa determina e maneho actualencuanto admision y deportacion, di acuerdo cu e visiondi ambos minister.

Manera e huez a enfatisa den su decisionprovisional/temporal durante e caso di Ariel Lopez, sudecision(i) ta regarda un peticion pa un medida provisional y temporal, (ii) ta basa riba e dossier manera cu e a ricibi y no por exclui cu ta carece di documentonan cu por a hacicu ela jega na un otro decision, y (iii) ta temporal ya cu ainda mester worde determinadoor di minister di integracion si e persona en cuestion ta bin na remarca pa un permiso di acuerdo cu su maneho.

Ariel Lopez no a haci un peticion pa permiso di trabou, tabata a base di ‘bijzondere band met Aruba’ ya cu e ta conta cu su famia y un hogar aki na Aruba. Sr. Lopez a haci varios intento di legalisa su estadia na Aruba den pasado y den presente, y tabata durante e proceso aki cuela wordo deteni door di GNC. No obstante mester remarca cu Sr. Lopez a (i) cana e proceso completo debidamente, (ii) a entrega su peticion na DIMAS pa un permiso, (iii) a cumpli cu tur e rekisitonan pa cu e peticion aki segun e maneho vigente, y (iv) ta bin na remarca pa un permiso di estadia di acuerdo cu e maneho existente di admision y integracion, pa cual motibo a bai over na honra supeticion.

“Hopi politikeria baho y sushi opositornan y nan medio comprometi a hiba contra mi persona. Y apesar cu e ta untarea dificil pa bay rescata y recobra e integridad di nosdepartamentonan, e gran culpabel ta keda e ex Ministernan di AVP cu a daña imagen di e departamentonan aki cu nan actonan coruptivo”, tabataexpresion di Minister Glenbert Croes pero kende ta convenci di por hiba e departamento aki den un rumbonobo di bon servicio, duna cara ora mester, dunarespuesta riba peticion- y of negacionnan, y ribaeficiencia. Basicamente departamentonan cu ta duna bon “customer care”.