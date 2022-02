CONSUL ITALIANO DI MARACAIBO DI BISHITA CERCA GOBERNADOR BOEKHOUDT

Riba dialuna 7 di februari 2022 Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, a ricibi señor Aniello Petito, consul Italiano na Maracaibo, pa un audiencia na Cas Ceremonial di Gobernador.

A trata aki di un bishita di cortesia di e consul. E paisnan Caribense y di Reino tambe ta cay bou di su hurisdiccion. E ta encarga cu servicionan consular pa personanan den region cu nacionalidad Italiano. Segun señor Petito e ta e unico diplomatico na Venezuela estableci pafo di Caracas. Señor Edwin Abath, Director di Dienst Buitenlandse Betrekkingen, a acompaña señor Petito durante di e audiencia



ITALIAANSE CONSUL VAN MARACAIBO OP AUDIËNTIE BIJ GOUVERNEUR BOEKHOUDT



Op maandag 7 februari 2022 heeft de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de heer Aniello Petito, Italiaanse consul in Maracaibo, ontvangen voor een audiëntie op Cas Ceremonial di Gobernador.

Het betrof een beleefdheidsbezoek van de consul. De Caribische landen van het Koninkrijk vallen ook binnen zijn ressort. Hij is belast met consulaire dienstverlening aan personen in de regio met de Italiaanse nationaliteit. Naar eigen zeggen is hij de enige diplomaat in Venezuela die buiten Caracas is gevestigd. De heer Edwin Abath, directeur van de Dienst Buitenlandse Betrekkingen, was ook bij deze audiëntie aanwezig.