Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Minister Endy Croes a pasa screening pa bira Minister

E NO TIN UN CASO CONTRA LOTTO PA DEPORTE

Durante e reunion den Parlamento diahuebs ultimo na unda cu e e ley di Landsverordening Instelling Ministerie, LIM akedaaproba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a splica cu debidamente Minister Endy Croes a pasa screening pa biraMinister.

Oposion a trece e punto dilanti cu Minister Endy Croes no por tin Lotto pa Deporte bou di su encargo mirando cu tinconflicto di interes pasobra señor Endy Croes tin un casocontra Lotto pa Deporte. Den su dicertacion y na varios otroocacion prome, Minister Endy Croes a splica detayadamente y cu documento cu e no tin ningun caso contra Lotto pa Deportesino contra Ernst and Young.

Prome Minister a reitera esey tambe y a enfatisa tambe cu señor Endy Croes a pasa den un screening caminda tur e aspectonan aki a bin dilanti na unda cu a yega na e conclusion cu e caso di Minister Endy Croes no ta contra Lotto pa Deporte. Prome Minister a expresa cu den un caso contrario, lo a tuma pasonan directo na bienestar di bon gobernacion.

“Si esaki tabata e caso lo nos mester a tuma cierto paso. Lotto pa Deporte tin su propio director y directiva cu ta tumadecision. E tin su propio hunta cu ta controla loke directiva ta haci y e rol di minister mes ta minimo den esaki. Ademas nostin palabracion den e gabinete aki cu ora un minister ta sinti cu tin un conflicto of si constata cu tin un conflcito, lo trece esakidilanti y acudi cerca Minister President y hunto nos ta dicidicon nos ta bay actua pa evita e conflicto”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.